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Вот так отреставрировали! Во время ремонта в центре Минска новую ливневку не подсоединили к канализации

13 июля в Минске затопило недавно отремонтированные улицы Революционную и Комсомольскую.

Вот так отреставрировали! Во время ремонта в центре Минска новую ливневку не подсоединили к канализации
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Их реконструкция стоила городскому бюджету около 2,3 млн рублей, но канализацию, способную выдержать сильный дождь, там построить так и не смогли. Вернее, может, и смогли, но "забыли" подсоединить ее к городской канализации/


В соцсетях сначала появились фотографии потопа. Потом блогер Антон Мотолько опубликовал фото, на котором видно, что потоп случился из-за того, что новую ливневую канализацию просто не соединили со старой — дыры уже после дождя прорезали болгаркой.

А в понедельник около ржавых люков собралась дюжина чиновников и работников "Ремавтодора". Они ходили от люка к люку и обсуждали, что же теперь делать, чтобы канализация заработала.
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Еврорадио немного походило вместе с ними. Самое частое слово, которое повторяли чиновники: "Скоро". В канализационный колодец так никто и не полез.


14:49 16/07/2018






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