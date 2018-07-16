Вот так отреставрировали! Во время ремонта в центре Минска новую ливневку не подсоединили к канализации
13 июля в Минске затопило недавно отремонтированные улицы Революционную и Комсомольскую.
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Их реконструкция стоила городскому бюджету около 2,3 млн рублей, но канализацию, способную выдержать сильный дождь, там построить так и не смогли. Вернее, может, и смогли, но "забыли" подсоединить ее к городской канализации/
В соцсетях сначала появились фотографии потопа. Потом блогер Антон Мотолько опубликовал фото, на котором видно, что потоп случился из-за того, что новую ливневую канализацию просто не соединили со старой — дыры уже после дождя прорезали болгаркой.
А в понедельник около ржавых люков собралась дюжина чиновников и работников "Ремавтодора". Они ходили от люка к люку и обсуждали, что же теперь делать, чтобы канализация заработала.
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Еврорадио немного походило вместе с ними. Самое частое слово, которое повторяли чиновники: "Скоро". В канализационный колодец так никто и не полез.
14:49 16/07/2018
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