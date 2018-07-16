В Молодечненском районе тонули две девочки. Спасли только одну

Трагическое происшествие случилось днем ​​15 июля в водоеме у деревни Путники. Крики услышали очевидцы, которые сумели вытащить из воды одну из девочек. Ее госпитализировали в Молодечненскую центральную районную больницу.





На место приезжали спасатели, которые в трех метрах от берега нашли тело второй девочки (12-летней). Медики констатировали лишь ее смерть.



