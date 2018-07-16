В Молодечненском районе тонули две девочки. Спасли только одну
В Молодечненском районе тонули две девочки (в возрасте 14 и 12 лет), спасли только одну.
Трагическое происшествие случилось днем 15 июля в водоеме у деревни Путники. Крики услышали очевидцы, которые сумели вытащить из воды одну из девочек. Ее госпитализировали в Молодечненскую центральную районную больницу.
На место приезжали спасатели, которые в трех метрах от берега нашли тело второй девочки (12-летней). Медики констатировали лишь ее смерть.
Девочки купались без сопровождения взрослых, передает euroradio.fm
14:43 16/07/2018
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