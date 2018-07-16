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В Молодечненском районе тонули две девочки. Спасли только одну

В Молодечненском районе тонули две девочки (в возрасте 14 и 12 лет), спасли только одну.

Трагическое происшествие случилось днем ​​15 июля в водоеме у деревни Путники. Крики услышали очевидцы, которые сумели вытащить из воды одну из девочек. Ее госпитализировали в Молодечненскую центральную районную больницу.

На место приезжали спасатели, которые в трех метрах от берега нашли тело второй девочки (12-летней). Медики констатировали лишь ее смерть. 

Девочки купались без сопровождения взрослых, передает euroradio.fm

14:43 16/07/2018






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