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Ура! Сезон спасен: после проливных дождей в лесах появились грибы

Еще в начале лета, когда была жара и засуха, прогнозы ученых не радовали любителей «тихой охоты». «Грибница, — предупреждали специалисты, — высохла». Но погода изменилась, а с ней и ситуация. С дождями пошли и грибы.

— Дожди идут каждый день. Почва пропиталась, уровень грунтовых вод поднялся, и грибница стала плодоносить, — описывает ситуацию tut.by Татьяна Моисеева, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси. — В июне, когда было жарко, мы ездили в леса Гомельской области и даже поганок там не встречали.

Сейчас в связи с дождями, продолжает ученый, картина в лесах чуть другая. Недавно сотрудники Института леса побывали на Могилевщине, грибы здесь уже попадались.

— Не скажу, что много, но в лесах уже не так пусто, — говорит собеседница. — Чаще всего встречаются белые, подберезовики, подосиновики, лисички, летние опята, сыроежки. Если не наступит очередная засуха, то в августе к летним грибам добавятся еще и осенние — волнушки, опята, грузди, подгруздки.

— Можем ли мы рассчитывать на грибной бум, как было в 2017-м?

— Сложно сказать, после прошлого года грибница истощилась, — делится рассуждениями Татьяна Моисеева. — Возможно, где-то уровень будет, как в 2017-м, но, возможно, урожай окажется средним.


Повлияли дожди и на ягоды: они стали крупнее.

— Черника уже сходит, сейчас будет наливаться брусника и клюква, — рассказывает научный сотрудник. — Если бы засуха продолжилась, то завязи ягод могли бы отпасть и урожая не было бы. Пока же обстановка хорошая. На болотах Могилевщины, например, много клюквы.

В Минской и Витебской области, предполагает ученый, также ожидается неплохой урожай клюквы. В южных регионах, где теплее, ягод будет поменьше.

Напомним, собирать бруснику в Брестской и Гомельской области можно с 6 августа, в Гродненской — с 10-го, в Могилевской — с 12-го, в Минской — с 15-го, в Витебской — с 16-го.

Клюквенный сезон на Брестчине откроют с 24 августа, на Гомельщине — 25-го, на Гродненщине — 30-го, на Могилевщине — 1 сентября, на Минщине — 2-го, на Витебщине — 3-го.

Некоторые любители «тихой охоты» уже начали хвастаться своей добычей в соцсетях.




13:30 16/07/2018






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