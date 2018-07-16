В Сенненском районе разбилась семья - погиб ребенок
Автомобиль с семьей из четырех человек вылетел в кювет у деревни Задорожье Сенненского района.
14 июля в 8:40 30-летний водитель «Opel» не справился с управлением, в результате чего его легковушка съехала в кювет и опрокинулась. На пассажирских местах в авто ехали теща, а также жена и сын водителя. Все четверо — жители Сенно.
Пострадавшая в результате ДТП семья была доставлена в больницу, где в 11:50 мальчик умер, передает vitebsk.cc
13:15 16/07/2018
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