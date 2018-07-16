Прокурор потребовала 3 лет тюрьмы для журналиста Галко

16 июля на процессе над блогером и журналистом Дмитрием Галко, которого обвиняют в нападении на милиционера, начались прения сторон, передает радио Свабода





По словам представителя прокуратуры, вина Дмитрия Галко в нанесении милиционеру Юрию Чиркову двух ударов полностью доказана. «Сквернословил в адрес сотрудников милиции», «нанес 2 удара Чиркову в челюсть и по голове в теменную область», «вел себя агрессивно», «пытался ударить других милиционеров», «порвал форменную одежду милиционеру Казановскому», - сказала о Галко обвинитель.





Она заявила, что вину Галко усугубляет то, что во время совершения преступления он был в нетрезвом состоянии. В качестве доказательств вины Галко сотрудница прокуратуры назвала показания потерпевших и свидетелей, данные экспертизы и вещественные доказательства.





Защитник журналиста Наталья Мацкевич апеллировала к закону, согласно которому статья о нападении на милиционера начинает действовать в случае безусловного выполнения сотрудником милиции действующего законодательства.





Между тем, как доказывала адвокат, милиционеры ворвались в квартиру Дмитрия Галко незаконно и так же незаконно начали там видеосъемку. По словам защитника, участковый капитан милиции Юрий Чирков и милиционер Вадим Казановский нарушили и ряд должностных инструкций, касающихся реагирования на предполагаемые подозрения о совершении преступления.









Процесс над Дмитрием Галко начался 10 июля.





Дмитрий Галко полностью не признал вины и не согласился с приписанным ему мотивом (якобы он напал на милиционеров с целью отомстить им): мол, «я никогда раньше их не видел, какая месть?». Он только допустил, что мог неумышленно разбить телефон милиционера, когда пытался выпроводить его из квартиры, потому что тот «вошел незаконно». В первый и второй дни суда Галко заявлял о пытках.





В ноябре 2017 года в минской квартире Галко во время празднования дня рождения сына Яна Галко кто-то из соседей якобы вызвал милицию вследствие шума. Дмитрий открыл дверь. После этого, по версии следствия, у него случился конфликт с милиционерами, был разбит мобильный телефон сотрудника внутренних органов. Сам журналист говорил, что только держал милиционера за руку.





На Галко составили административный протокол за «нецензурную брань на улице». До суда по административному процессу Галко находился в изоляторе. После инцидента Галко с сыном уехали в украинский Мариуполь. 22 апреля, во время возвращения в Минск, Дмитрия задержали на белорусско-украинской границе.





«Репортеры без границ» призвали освободить Галко, так как «нет никаких оснований, чтобы [этот] журналист был в тюрьме».