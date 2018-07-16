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Появились первые фото крещения принца Луи

Британская королевская семья опубликовала официальные фотографии с крещения принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, которое состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
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Автор всех снимков, сделанных сразу после крещения, - известный фотограф Мэтт Холиоук, передает ВВС.

"Была очень непринужденная обстановка, все были в прекрасном настроении, работать было одно удовольствие", - сказал Холиоук.

Фотографии были сделаны в утренней комнате и в саду Кларенс-хаус - официальной резиденции королевской семьи.

На крещении семья герцога и герцогини Кембриджских впервые предстала в полном составе - с тремя детьми.

Луи дремал, когда его принесли в часовню для церемонии, которая длилась 40 минут.

Герцогиня, как сообщается, сказала, что Луи вел себя очень спокойно и безмятежно.

"Надеюсь, таким он и останется", - сказала она в шутку архиепископу кентерберийскому Джастину Уэлби.


На официальных фото помимо принца Луи, его брата принца Джорджа, сестры принцессы Шарлотты и родителей также можно увидеть принца Гарри и его супругу Меган, принца Чарльза и его супругу Камилу, а также семью Миддлтон - родителей Кейт, брата Джеймса и сестру Пиппу.

Холиоук ранее был фотографом на церемонии, посвященной 70-летию свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа.

По его словам, он надеется, что ему удалось отразить на фотографиях радость крещения.




10:25 16/07/2018






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