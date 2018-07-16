Как вырастить вундеркинда: рассказ мамы из белорусской глубинки

Владислав Старикович — воспитанник Могилевской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам. Занимается недолго — с прошлой осени. Однако шестилетний мальчик сразу показал, что способен на многое. На первом квалификационном турнире получил четвертый разряд, на втором — третий. Причем с лучшими показателями, выигрывая почти все партии из числа сыгранных. И это учитывая, что соперниками по турнирам были воспитанники школы от семи до 14 лет.





Влад уже чемпион области среди мальчиков до восьми лет. Представлял регион на Чемпионате Беларуси па шахматам.





"Старшие дети удивляются, что с ними играет такой малыш. Его в школе и звали сразу "малыш". Потому что маленький. И возрастом, и ростом. Потом поняли, что малыш с секретом", — рассказала мама Влада Вероника Николаевна.





Мама Владислава Стариковича рассказывает, что интерес к цифрам появился у мальчика еще в раннем детстве

© SPUTNIK / МАРИЯ ЗУЕВА





Мама Владислава Стариковича рассказывает, что интерес к цифрам появился у мальчика еще в раннем детстве

Еще в самом раннем детстве у Влада, вспоминает мама, появился огромный интерес к цифрам. Любимым занятием двухлетнего мальчика на улице были не игры в песочнице, а щепетильное изучение автомобильных номеров. Малыш, который еще не умел говорить, часами ходил среди машин и тыкал пальчиком в номер, прося маму называть цифру, на которую указывает. С шахматами мальчика познакомили в четыре года. В пять детсадовец уже обыгрывал папу и дедушку. В шахматную школу набирают с шести лет. Владислава Стариковича сразу не хотели брать — не дорос. По настоянию родных пришлось проводить просмотр, после чего его сразу же зачислили в группу юных шахматистов.





Сегодня Влад, как и все мальчишки, конечно, обожает машинки, самолетики, лего. Но в его мире детских игр особое место занимают логические задачки, ребусы и решение шахматных позиций. Он с удовольствием несколько раз в неделю посещает шахматную школу. Не мешает и то, что по сути из деревни ездить в областной центр приходится за 20 километров.





В пять лет Влад уже обыгрывал папу и дедушку

В семье Старикович не было выдающихся шахматистов. Мама — химик, папа работает дальнобойщиком. Но в их доме всегда с огромным пониманием относились к повышенной любознательности сына. Ни один вопрос Влада никогда не оставался без ответа.





"Я учусь вместе с ним. Он спрашивает, я всегда отвечаю. Если про лейкоциты, значит, про лейкоциты. Заинтересовали атомы, значит, будем изучать атомы. Не знаю — ищу в интернете. Мы все это разбираем. Нам и полезно, и интересно. И так происходит все время. У нас в семье не принято называть сына вундеркиндом. Так получилось, что с детства он всегда умел ставить перед собой цель и достигать ее. А мы ему в этом помогаем", — поделилась собеседница.





Кстати, одной из целей Влада на чемпионате области по шахматам, помимо титула, был денежный приз. Мальчик непременно хотел заработать свои первые деньги и заполучить 25 рублей выигрыша. И у него это получилось.





На первый денежный приз мальчик захотел купить книгу о шахматах

"Деньги ему были нужны, потому что он хотел купить книгу о шахматах, которая ему очень понравилась. Выиграл и купил", — добавила мама Влада.





Детсадовец отлично считает. Складывает, умножает, пытается решать примеры в два действия. Причем все в уме. Родители его уже начинают "тормозить". Этой осенью — в школу. Боятся, чтобы в первом классе Владу не было скучно.





Сегодня юный шахматист пытается обучить своей любимой игре младшего брата Максима. Но тот пока не особо заинтересовался. Как выяснилось, у мальчика уже есть увлечение, которое захватило его с головой. Максим изучает космос. Да так, что в четыре с половиной года он уже знает не только все планеты и их спутники, но и космические расстояния между ними. Видимо, в семье Старикович судьба такая — растить вундеркиндов.



