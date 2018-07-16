Под Смолевичами наблюдали смерч





— Этот смерч образовался из огромного дождевого облака, которое двигалось в сторону Национального аэропорта Минск. Мы находились на очень большом расстоянии. Выглядел торнадо очень впечатляюще. Кстати, такие погодные явления, как смерчи, небольшие торнадо, грады и ураганы всегда идут мимо аэропорта Минск, — написала автор видео под ником KindelHouse.





14 июля телеграм-канал @nadvorie опубликовал фотографию «почти торнадо», который видели в Лиде в пятницу.







