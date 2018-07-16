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Под Смолевичами наблюдали смерч

В воскресенье под Смолевичами во время грозы появился смерч. Видео редкого для Беларуси явления появилось на YouTube


— Этот смерч образовался из огромного дождевого облака, которое двигалось в сторону Национального аэропорта Минск. Мы находились на очень большом расстоянии. Выглядел торнадо очень впечатляюще. Кстати, такие погодные явления, как смерчи, небольшие торнадо, грады и ураганы всегда идут мимо аэропорта Минск, — написала автор видео под ником KindelHouse.

14 июля телеграм-канал @nadvorie опубликовал фотографию «почти торнадо», который видели в Лиде в пятницу.



08:10 16/07/2018






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