В понедельник, 16 июля, пройдут сильные дожди

В течение суток 16 июля, в понедельник, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни. В дневные часы при грозах в отдельных районах — град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.









В Минске ночью и днем 16 июля понедельник ожидаются грозы, в дневные часы при грозе местами по городу сильные ливни.







