В понедельник, 16 июля, пройдут сильные дожди
Оранжевый уровень. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в понедельник.
В течение суток 16 июля, в понедельник, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни. В дневные часы при грозах в отдельных районах — град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске ночью и днем 16 июля понедельник ожидаются грозы, в дневные часы при грозе местами по городу сильные ливни.
"Белорусский партизан"
08:02 16/07/2018
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