Фотофакт: Брест снова затоплен

Фото: vk.com/mamke_prived_peredavai

В эпицентре стихии оказались центр, пишет tut.by, микрорайоны Ковалевка, Граевка, Восток. На проблемных участках мгновенно возникли заторы. Улицы с сильными подтоплениями некоторые водители предпочитали проезжать по тротуару.





А на улице Рябиновой мужчина и вовсе передвигался по дороге на надувном матрасе.





На этой неделе Брест переживает удар стихии во второй раз. 12 июля в Бресте выпало за 9 часов около 60 мм осадков, что составляет 81% месячной нормы. На вторую половину воскресенья синоптики обещали около 39 мм осадков.





Ранее брестское ЖКХ объяснило, что город затапливает по нескольким причинам. По-первых, система ливневых канализаций проектировалась на средние нормы выполнения осадков. Во-вторых, топография: перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса находится в своеобразной «низине» — и на этот участок стекается вода с обеих сторон ул. Карла Маркса, от ул. Ленина и от ул. Комсомольской. «Поднять» его невозможно, поскольку придется «поднимать» весь квартал.



