Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Беларуси пройдут ливни и град. На понедельник объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 июля из-за сильных ливней и града, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни (вероятность грозы — 70−90% в зависимости от региона). В дневные часы в отдельных районах пройдет град. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистый (усиление ветра до 15−20 м/с).

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 12−18 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается до 20−26 градусов выше нуля, в Витебске — до плюс 28 градусов.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/600795.html

Источник: TUT.BY
17:20 15/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё