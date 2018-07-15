Более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета
Более 30 пассажиров пoстрадали из-за падения давления, произошедшего в самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Германии Франкфурт-Хан вчера вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Самолет следовал из Дублина в хорватский Задар. На борту находилось 189 человек. Один из пассажиров рассказал, что примерно в середине полета он услышал негромкий хлопок, после чего выпали кислородные маски, а лайнер начал снижаться.
Как сообщили в полиции агентству dpa, пассажиры жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту. В результате инцидента госпитализированы 33 человека.
Пока неизвестно, что именно случилось в самoлете. Причина экстренной посадки устанавливается. Предполoжительно, в салоне лайнера прoизошло резкое падение давления.
17:12 15/07/2018
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