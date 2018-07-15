Самолет следовал из Дублина в хорватский Задар. На борту находилось 189 человек. Один из пассажиров рассказал, что примерно в середине полета он услышал негромкий хлопок, после чего выпали кислородные маски, а лайнер начал снижаться.





Как сообщили в полиции агентству dpa, пассажиры жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту. В результате инцидента госпитализированы 33 человека.





Пока неизвестно, что именно случилось в самoлете. Причина экстренной посадки устанавливается. Предполoжительно, в салоне лайнера прoизошло резкое падение давления.