Белорус предложил иностранцам скинуться на жилье своей мечты

«Беларусь – великолепна. Минск – красив, архитектурно интересен и зелен. Люди здесь отличные, приятные и красивые. Вы увидите это сами, когда приедете. А когда сделаете это, у вас будет место, где остановиться, – в центре столицы, на площади Победы. Потому что я готов поделиться домом моей мечты. Апартаменты почти готовы. Для моей семьи. Для меня. И для вас».





Так кратко представил Александр свою кампанию по сбору средств на краудфандинговом сайте Indiegogo.





Как сказано в описании, он вместе с женой и двумя детьми жил ранее в пригороде Минска. А теперь продает эту недвижимость и переезжает в квартиру в историческом центре столицы.





Договор о продаже старого жилья уже подписан и договор по покупке нового – тоже, поясняет автор объявления. Но нужно покрыть разницу, на которую взят кредит, – около 20 тысяч долларов.





Кроме того, надо сделать ремонт. Это еще примерно 20 тысяч. Причем речь идет о минимуме. Сделка будет закрыта в августе, а въедет семья в квартиру на площади Победы в ноябре-декабре.









«Что получаете вы? Любой, кто поможет, вне зависимости от объема помощи, сможет бесплатно пожить с нами в нашей квартире в центре Минска до трех дней во время своего визита в страну, начиная с 2019 года. В случае, если ее не занимает кто-то другой из поддержавших. Если же она будет занята, все равно смогу бесплатно показать вам город», – обещает Александр.





Он раскрывает возможные риски. Если не будет собрана вся желаемая сумма, то, возможно, в квартире не удастся завершить ремонт. В этом случае приехавшим к нему пожить придется мириться с «негламурными апартаментами».





Также, возможно, придется ждать очереди, пока не съедут предыдущие гости. Но можно ведь и все спланировать заранее, поясняет он.





Автор объявления еще и еще раз рекламирует страну, в которой живет. «Она зеленая, в ней много озер. Леса. Реки. История. И кстати, здесь пройдут в 2019 году II Европейские игры», – отмечает он.





«Вы можете встретить у нас красивых леди или джентльменов. К слову, ночная жизнь Минска великолепна. Ну, в самом худшем случае, отвезу вас на рыбалку», – шутит Александр.





Он напоминает, что теперь для посещения Беларуси необязательна виза. И прилагает time-lapse видео с красивыми видами столицы, а также пару фотографий, на которых запечатлены площадь Победы и проспект Победителей.





Цель кампании на Indiegogo – собрать 40 тысяч долларов. Пока идею не поддержал ни один человек, но впереди еще два месяца. При этом даже если аккумулированная сумма окажется меньшей, чем заявленная, деньги все равно поступят автору объявления, сказано в описании.