Певица Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара»

Конфуз произошёл в тот момент, когда Ланская исполнила песню и готовилась уйти со сцены. Певица упала под удивлённый возглас зрительного зала, а сгладить неловкую ситуацию помог ведущий концерта Сергей Жилин, пошутивший про то, что «Мы репетировали уход, но не до такой степени», передает ОНТ.





Сама Алёна отнеслась к случившемуся с юмором. Она прокомментировала ситуацию на своей страничке в Instagram: «В профессии артиста много стрессов… Шнуровой микрофон на уличной площадке после дождя может биться током, ночные переезды на авто по дорогам в зонах с бегающими лесными животными постоянно подвергают твою жизнь, а тут дым-машина, пар которой оседал прямо на сцену, и от этого она была скользкой. В итоге поломанный ноготь, огромный синяк на бедре и предынфарктное состояние у половины зала зрителей амфитеатра!»