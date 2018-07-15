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Певица Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара»

Заслуженная артистка Беларуси потеряла равновесие во время концерта «Союзное государство приглашает…»

Конфуз произошёл в тот момент, когда Ланская исполнила песню и готовилась уйти со сцены. Певица упала под удивлённый возглас зрительного зала, а сгладить неловкую ситуацию помог ведущий концерта Сергей Жилин, пошутивший про то, что «Мы репетировали уход, но не до такой степени», передает ОНТ.

Сама Алёна отнеслась к случившемуся с юмором. Она прокомментировала ситуацию на своей страничке в Instagram: «В профессии артиста много стрессов… Шнуровой микрофон на уличной площадке после дождя может биться током, ночные переезды на авто по дорогам в зонах с бегающими лесными животными постоянно подвергают твою жизнь, а тут дым-машина, пар которой оседал прямо на сцену, и от этого она была скользкой. В итоге поломанный ноготь, огромный синяк на бедре и предынфарктное состояние у половины зала зрителей амфитеатра!»

16:11 15/07/2018






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