Это заметил журналист и блогер Сергей Малиновский, который разместил на своей странице в Фейсбуке фотографию одного из таких "аккомпаниаторов", передает "Еврорадио"





"Клава преткновения. На этом бутафорском инструменте "отыграли" на открытии "Базара" клавишники всех выступавших артистов. Работа мечты — тыркать пальцами в неподключенные клавиши и получать за это гонорар", — написал Малиновский.





Нынешний "Славянский базар" проходит с 9 по 18 июля.