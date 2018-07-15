На "Славянском базаре" музыканты вдохновенно играют на бутафорских клавишах
На "Славянском базаре" в Витебске музыканты имитируют игру на клавишах — синтезатор на сцене не подключен к источнику электричества, а музыка звучит.
Это заметил журналист и блогер Сергей Малиновский, который разместил на своей странице в Фейсбуке фотографию одного из таких "аккомпаниаторов", передает "Еврорадио".
"Клава преткновения. На этом бутафорском инструменте "отыграли" на открытии "Базара" клавишники всех выступавших артистов. Работа мечты — тыркать пальцами в неподключенные клавиши и получать за это гонорар", — написал Малиновский.
Нынешний "Славянский базар" проходит с 9 по 18 июля.
14:01 15/07/2018
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