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Ночью искали троих оставленных без присмотра в лесу детей, потому что папа заблудился

Ночью 15 июля милиция сообщила спасателям, что около деревни Алешковка Лоевского района Гомельской области в лесу потерялись дети — 4, 6 и 8-ми лет, рассказали Белте в МЧС.

Вечером 14 июля мужчина из российского Беломорска приехал с тремя детьми на автомобиле в лес возле Алешковки на отдых. Решил найти хорошее место для стоянки, сел на велосипед и поехал по лесу, оставив детей около машины. Но мужчина заблудился. В полвторого ночи он смог выехать из леса в ближайшую деревню, оттуда позвонил в милицию и сообщил, что не может найти детей.

Спасатели срочно отправились на помощь.

В 4.35 спасатель наткнулся на автомобиль и детей — они были в 3-х км от Алешковки. Медицинская помощь им не потребовалась.

13:50 15/07/2018






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