Вечером 14 июля мужчина из российского Беломорска приехал с тремя детьми на автомобиле в лес возле Алешковки на отдых. Решил найти хорошее место для стоянки, сел на велосипед и поехал по лесу, оставив детей около машины. Но мужчина заблудился. В полвторого ночи он смог выехать из леса в ближайшую деревню, оттуда позвонил в милицию и сообщил, что не может найти детей.





Спасатели срочно отправились на помощь.





В 4.35 спасатель наткнулся на автомобиль и детей — они были в 3-х км от Алешковки. Медицинская помощь им не потребовалась.