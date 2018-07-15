Ночью искали троих оставленных без присмотра в лесу детей, потому что папа заблудился
Ночью 15 июля милиция сообщила спасателям, что около деревни Алешковка Лоевского района Гомельской области в лесу потерялись дети — 4, 6 и 8-ми лет, рассказали Белте в МЧС.
Вечером 14 июля мужчина из российского Беломорска приехал с тремя детьми на автомобиле в лес возле Алешковки на отдых. Решил найти хорошее место для стоянки, сел на велосипед и поехал по лесу, оставив детей около машины. Но мужчина заблудился. В полвторого ночи он смог выехать из леса в ближайшую деревню, оттуда позвонил в милицию и сообщил, что не может найти детей.
Спасатели срочно отправились на помощь.
В 4.35 спасатель наткнулся на автомобиль и детей — они были в 3-х км от Алешковки. Медицинская помощь им не потребовалась.
13:50 15/07/2018
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