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Во время мундиаля в Беларуси поймали 228 нелегалов с "паспортами болельщиков"

Во время чемпионата мира по футболу белорусские пограничники задержали 228 нелегальных мигрантов, которые прорывались в Евросоюз.

Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. По его словам, это преимущественно граждане африканских стран — Марокко, Алжира, Туниса и Сенегала. Они имели так называемые "паспорта болельщиков", с которыми приехали в Россию, а потом приехали в Беларусь, чтобы нелегально пересечь границу с ЕС, сообщает телеканал ОНТ.

Ранее стало известно, что в пограничной зоне под Брестом поставили дополнительные посты на автомобильных трассах — пограничники проверяют машины, чтобы в них не было нелегалов, которых подвозят к линии государственной границы.

13:41 15/07/2018






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