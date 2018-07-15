Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. По его словам, это преимущественно граждане африканских стран — Марокко, Алжира, Туниса и Сенегала. Они имели так называемые "паспорта болельщиков", с которыми приехали в Россию, а потом приехали в Беларусь, чтобы нелегально пересечь границу с ЕС, сообщает телеканал ОНТ





Ранее стало известно, что в пограничной зоне под Брестом поставили дополнительные посты на автомобильных трассах — пограничники проверяют машины, чтобы в них не было нелегалов, которых подвозят к линии государственной границы.