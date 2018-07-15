Как передает издание fakty.ua , происшествие произошло 14 июля в районе села Дачное. Минивен стоял на обочине, когда в него врезался грузовик. От удара легковую машину выбросило в кювет, в результате чего автомобиль получил сильные механические повреждения.





В салоне было четыре человека — трое взрослых получили травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, 4-летняя девочка погибла.





Причину происшествия определяет следствие.