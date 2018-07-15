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Под Одессой разбился минивен с белорусскими номерами, погибла 4-летняя девочка

Под Одессой разбился минивен Citroen с белорусскими номерами.
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Как передает издание fakty.ua, происшествие произошло 14 июля в районе села Дачное. Минивен стоял на обочине, когда в него врезался грузовик. От удара легковую машину выбросило в кювет, в результате чего автомобиль получил сильные механические повреждения.

В салоне было четыре человека — трое взрослых получили травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, 4-летняя девочка погибла.

Причину происшествия определяет следствие.

13:28 15/07/2018






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