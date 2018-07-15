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Музыкальный критик: "Славянский Базар" хиреет и формализуется

Известный музыкальный критик, журналист Сергей Соседов устроил настоящий разнос "Славянскому Базару".

На международном фестивале искусств "Славянский Базар", и особенно в Летнем амфитеатре, журналистов гоняют как "сидоровых коз", считает известный музыкальный критик Сергей Соседов, передает "Спутник".

"Туда не иди, пройдите туда — не знаю куда, покажите то — покажите се, выйдите в тот, а не в этот выход, за кулисы к артистам нельзя, в арт-кафе нужно пройти в обход… в общем — черт знает что! Маразм на маразме! Говорим организаторам об этом каждый год, что-то чуть-чуть изменится, а потом опять за старое", — говорит Соседов.

По мнению Соседова в концерте открытия нет легкости, интерес представляют только массовые, танцевальные номера, а большинство артистов производят "мумиозное" и "статуарное" впечатление, хочется новых, хороших песен, или подзабытых старых, а не перегруженности "патриотикой".

"Концерт открытия я смотрел по телевидению, в амфитеатр не пошел, чтобы не терпеть этих унижений — надо за 2 часа до концерта места занимать, потом 4-5 часов сам концерт, а в половине первого ночи я должен идти спать голодный, потому что все кафе закрыты" — сетует критик.


10:41 15/07/2018






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