Десятки автобусов с украинцами застряли на выезде из Беларуси

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского.





Начиная с полудня 14 июля, туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска по 5-6 автобусов одновременно. С 14.00 оформления на выезд приходится ожидать около 20 рейсовым автобусам.





Отмечается, что в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается.





"Это говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", – заявил Бычковский.





Сообщается, что контрольные органы принимают все необходимые меры для ускорения пересечения государственной границы Беларуси.





"Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса", – отметил представитель беларусского Госпогранкомитета.





По его словам, пропускная способность Новой Гуты составляет 4 автобуса в час, и при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов.