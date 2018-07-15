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Десятки автобусов с украинцами застряли на выезде из Беларуси

В белорусском международном автодорожном пункте пропуска Новая Гута образовалась очередь на выезд в Украину из автобусов с клиентами туристических фирм.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на  официального представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского. 

Начиная с полудня 14 июля, туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска по 5-6 автобусов одновременно. С 14.00 оформления на выезд приходится ожидать около 20 рейсовым автобусам.

Отмечается, что в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается.

"Это говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", – заявил Бычковский.

Сообщается, что контрольные органы принимают все необходимые меры для ускорения пересечения государственной границы Беларуси.

"Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса", –  отметил представитель беларусского Госпогранкомитета.

По его словам, пропускная способность Новой Гуты составляет 4 автобуса в час, и при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов.

10:00 15/07/2018






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