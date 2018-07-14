Пообедали: в ресторане Таиланда 70 посетителей провалились под пол

По имеющимся сведениям, группа из 200 человек прибыла на побережье, чтобы пообедать в ресторане, который на 200 м выходит в море. Когда гости стали садиться за столы, деревянная конструкция, поддерживаемая бетонными сваями, обрушилась.









При этом 70 человек провалились в отверстие, образовавшееся в полу. Размеры разлома составили 6 на 11 м. Поскольку было время отлива, посетители заведения упали не в воду, а на берег. Травмы разной степени тяжести получили 29 человек. Причиной инцидента могли стать износившиеся перекрытия и пол. В настоящее время заведение закрыто, полиция расследует обстоятельства происшествия.