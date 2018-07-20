Марокканец хотел нелегально эмигрировать в Литву. Утонул в Немане
Марокканец приехал на матч своей сборной в Калининград и попытался попасть в Литву.
Марокканские фанаты в Москве, Kai Pfaffenbach/ Forum
При попытке пересечь российско-литовскую границу он утонул. Об этом изданию «Клопс» сообщили друзья и родственники погибшего.
Эту информацию изданию подтвердили и в российских силовых структурах.
По их данным, 28 июня двое граждан Марокко попытались переплыть реку Неман, чтобы нелегально эмигрировать в Литву. Один из мужчин не справился с течением и утонул.
Тело погибшего нашли на берегу реки в Литве. Марокканца, который выжил, задержали на российской территории и уже депортировали на родину.
После матча ЧМ-2018 Испания – Марокко на российско-польской границе зафиксировали около 50 попыток африканцев незаконно проникнуть на территорию Евросоюза, пишет belsat.eu.
марокканец
20:14 14/07/2018
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