Марокканец хотел нелегально эмигрировать в Литву. Утонул в Немане

Марокканские фанаты в Москве, Kai Pfaffenbach/ Forum





При попытке пересечь российско-литовскую границу он утонул. Об этом изданию «Клопс» сообщили друзья и родственники погибшего.





Эту информацию изданию подтвердили и в российских силовых структурах.





По их данным, 28 июня двое граждан Марокко попытались переплыть реку Неман, чтобы нелегально эмигрировать в Литву. Один из мужчин не справился с течением и утонул.





Тело погибшего нашли на берегу реки в Литве. Марокканца, который выжил, задержали на российской территории и уже депортировали на родину.



