Белорус Алексей Бойко выиграл в покер 142 тысячи долларов

Алексей Бойко на турнире в Лас-Вегасе.

Фото: Антонио Абрего, pokernews.com





Белорус за финальным столом долгое время был лидером по числу фишек. Однако два неудачных розыгрыша привели к потере преимущества и к вылету с турнира. В последней, пишет belmir.by, раздаче на руках у Алексея оказались туз и король, а у соперника – два короля.





World Series of Poker в Лас-Вегасе проходит с 30 мая по 15 июля. Бойко принял здесь участие во многих турнирах, выиграв суммы поменьше еще в шести случаях. Итого, его «улов» оказался равен к этому моменту 159 тысячам долларов.





В рейтинге выигрышей на «живых» турнирах за все время Алексей занимает среди белорусов восьмое место. Его показатель – 1,5 млн долларов. Максимальные разовые призовые, которые ему удалось заработать, – 387 тысяч долларов.





Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.





Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.



