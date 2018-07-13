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Белорус Алексей Бойко выиграл в покер 142 тысячи долларов

Белорусский игрок в покер Алексей Бойко занял четвертое место на турнире $5,000 No-Limit Hold’em соревнований World Series of Poker в Лас-Вегасе, получив 142 тысячи долларов призовых.

Алексей Бойко на турнире в Лас-Вегасе. 
Фото: Антонио Абрего, pokernews.com

Белорус за финальным столом долгое время был лидером по числу фишек. Однако два неудачных розыгрыша привели к потере преимущества и к вылету с турнира. В последней, пишет belmir.by, раздаче на руках у Алексея оказались туз и король, а у соперника – два короля.

World Series of Poker в Лас-Вегасе проходит с 30 мая по 15 июля. Бойко принял здесь участие во многих турнирах, выиграв суммы поменьше еще в шести случаях. Итого, его «улов» оказался равен к этому моменту 159 тысячам долларов.

В рейтинге выигрышей на «живых» турнирах за все время Алексей занимает среди белорусов восьмое место. Его показатель – 1,5 млн долларов. Максимальные разовые призовые, которые ему удалось заработать, – 387 тысяч долларов.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.


19:55 14/07/2018






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