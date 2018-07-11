«Мы живем в одной из многоэтажек нашего района. В нашем подъезде 2 лифта на 4 человека. Сегодня произошла, мягко говоря, неприятная история: мы ехали вниз с 4 этажа, в лифте уже ехал парень с 12 этажа, как и мы, на 1. И не доезжая конечной, лифт оборвался. Мы упали на пружины ниже уровня первого этажа. А что было бы с нами, если бы лифт оборвался на 11 или 10?





Пока мы ждали ремонтника нам, это продолжалось минут 10-15, нам (трем людям) дышать становилось все труднее, так как потоку свежего воздуха просто неоткуда было поступать. А если бы мы ждали полчаса? Или еще дольше? В эксплуатации находятся лифты по всей стране еще в более плачевном состоянии! Будем ждать резонанса, пока кто-то на смерть не разобьется?! Пока в новостях не покажут?!», — пишет Анастасия.





Как рассказала Анастасия , в этом доме она живем недавно, в такую ситуацию она попала впервые.





— Я бы не сказала, что дом сильно старый — обычная многоэтажка, какие стоят по всей стране, — рассказала девушка. — Нам повезло, что лифт сорвался уже в районе первого этажа. А если бы мы сорвались с четвертого? Пятого? Двенадцатого? Парень, который ехал с нами в кабине, какое-то время после этого просто говорить не мог. Стоял весь белый и молчал.









Получить оперативный комментарий у обслуживающей организации и выяснить, что конкретно произошло, на данный момент не удалось, сообщает Оnliner.by. В лифте могли сработать ловители: такие системы устанавливаются в высотных домах и срабатывают при превышении скорости или при раскачивании кабины. Резкое торможение и толчок пассажиры обычно принимают за обрыв тросов. В феврале 2016 года похожий инцидент произошел в высотке на улице Мястровской. Тогда двое мужчин оказались заблокированы в кабине на высоте 11-го этажа.











