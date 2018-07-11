Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Малиновке в одной из многоэтажек оборвался лифт — в нем находились три человека

Белорусская певица Анастасия Малашкевич на своей странице в Facebook рассказала о том, что в многоэтажке на Есенина, 61, где она проживает, оборвался лифт. В этот момент в кабине находились три человека, никто из них не пострадал.

«Мы живем в одной из многоэтажек нашего района. В нашем подъезде 2 лифта на 4 человека. Сегодня произошла, мягко говоря, неприятная история: мы ехали вниз с 4 этажа, в лифте уже ехал парень с 12 этажа, как и мы, на 1. И не доезжая конечной, лифт оборвался. Мы упали на пружины ниже уровня первого этажа. А что было бы с нами, если бы лифт оборвался на 11 или 10?

Пока мы ждали ремонтника нам, это продолжалось минут 10-15, нам (трем людям) дышать становилось все труднее, так как потоку свежего воздуха просто неоткуда было поступать. А если бы мы ждали полчаса? Или еще дольше? В эксплуатации находятся лифты по всей стране еще в более плачевном состоянии! Будем ждать резонанса, пока кто-то на смерть не разобьется?! Пока в новостях не покажут?!», — пишет Анастасия. 

Как рассказала Анастасия , в этом доме она живем недавно, в такую ситуацию она попала впервые.

— Я бы не сказала, что дом сильно старый — обычная многоэтажка, какие стоят по всей стране, — рассказала девушка. — Нам повезло, что лифт сорвался уже в районе первого этажа. А если бы мы сорвались с четвертого? Пятого? Двенадцатого? Парень, который ехал с нами в кабине, какое-то время после этого просто говорить не мог. Стоял весь белый и молчал.


Получить оперативный комментарий у обслуживающей организации и выяснить, что конкретно произошло, на данный момент не удалось, сообщает Оnliner.by. В лифте могли сработать ловители: такие системы устанавливаются в высотных домах и срабатывают при превышении скорости или при раскачивании кабины. Резкое торможение и толчок пассажиры обычно принимают за обрыв тросов. В феврале 2016 года похожий инцидент произошел в высотке на улице Мястровской. Тогда двое мужчин оказались заблокированы в кабине на высоте 11-го этажа.




18:15 14/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё