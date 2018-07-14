Ликбез: священнослужителей Таджикистана обязали посещать музеи

«Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание законов мироздания помогло нашим пращурам пройти через горнило многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов»,- говорит он.









Накануне 116 священнослужителей Гиссарской долины посетили Национальный музей в городе Душанбе. Раньше экскурсия в этот музей была организована для имам-хатибов городов Душанбе и Вахдат и Варзобского района, информирует ca-news.org

Посетить музеи и исторические места обязаны около 4 тысяч имам-хатибов соборных мечетей со всей республики.





Напомним, ранее имам-хатибов соборных мечетей обязали посетить театр. Первой театральной остановкой, которую посмотрели священнослужители, стала драма «Обу оташ» («Вода и огонь») по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша в государственном драмтеатре имени Лахути. Позже настоятели соборных мечетей Гиссарской долины собрались для просмотра этого спектакля в здании театра поселка Шахринав.









Напомним, год назад глава МВД РТ Рамазон Рахимзода потребовал от каждого сотрудника милиции раз в месяц посещать театр. Стражей порядка обязали посетить театр после того, как по инициативе главы МВД руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомства в театре имени Лахути посмотрели исторический спектакль «Чархи гардон» по пьесе Нура Табарова.



