Уроженца Беларуси обвинили в США в краже серверов у Dell

Об этом информирует издание Hartford Courant.









Как сообщается, 42-летний мужчина, житель города Лос-Анджелес в штате Калифорния, был задержан в январе 2018 года. Его арестовали в населенном пункте Вест-Хартфорд штата Коннектикут.





События развивались следующим образом. Секретная служба Минфина выяснила, что у Dell от лица одной из компьютерных фирм обманным путем были заказаны два сервера PowerEdge R940.





Человек, поместивший заказ, объяснил, что отправленные до этого в данную фирму два таких же наименования оборудования были повреждены при доставке.





Однако выяснилось, что ранее доставленные серверы находятся в компьютерной фирме, их заказавшей, в рабочем состоянии, и что подобный заказ от нее не поступал.





Секретная служба уведомила полицию Вест-Хартфорда о фальшивом заказе и о том, что два новых сервера должен принимать человек по имени Мартин Гейтс.





Далее была организована доставка серверов, проходившая под полным контролем правоохранителей.





Федеральные агенты и полиция наблюдали за тем, как грузовую машину встретил на парковке мужчина, который принял доставку и расписался в соответствующей форме.





Михаил Лев. Фото: ctnow.com





Когда грузовик уехал, тот принялся загружать серверы в свой автомобиль – взятый напрокат Toyota 4Runner. В этот момент процесс и прервали стражи закона.





Мужчиной, принимавшим груз, оказался Михаил Лев. На шее у него висел бэдж с его фото, именем Мартин Гейтс и названием компьютерной фирмы, разместившей первичный заказ.





Полиция конфисковала серверы, автомобиль и телефоны задержанного. Стоимость серверов была оценена в 121 тысячу долларов.





Как говорится в материалах дела, тогда же Михаил признался: он понимал, что участвует в чем-то незаконном. Подозрительным было хотя бы то, что для принятия груза ему надо было пересечь всю страну.





Позднее во время допроса Лев предложил сделку: он рассказывает все, что знает, а за это должен быть отпущен. Однако к согласию стороны не пришли.





Сейчас уроженец Беларуси является главным подозреваемым в расследовании дела о мошенничестве, связанном с кражей компьютерного оборудования Dell более чем на 7 млн долларов, пишет belmir.by

Он отпущен под залог в 250 тысяч долларов. Расследование продолжается.





Как рассказал адвокат Михаила, его подзащитный родился в бывшей республике Советского Союза – БССР, но в течение последних 25 лет находится в США. В 1998 году получил гражданство.





Женат, имеет двоих детей и работает на полную ставку в сфере финансов в компании, занимающейся переработкой пищевых продуктов.





По словам адвоката, мужчина испытывал финансовые затруднения, поэтому одолжил денег у «нечестных людей». Далее его отправили в Коннектикут «по поручению» как часть оплаты долга.





«Эти люди опасны. Они говорили мне, что делать», – цитирует адвокат слова Михаила.



