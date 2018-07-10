Минобороны выставляет на продажу технику, которая выработала свой ресурс и уже не может использоваться в военной сфере, однако (хотя бы теоретически) еще может пригодиться в гражданской жизни. Представители ведомства сообщают, что основным спросом у покупателей пользуются автомобили. Например, на последней выставке в Старых Дорогах Минобороны реализовало 39 единиц техники (в основном ЗИЛ-131 и ГАЗ-66) и 23 единицы автомобильного и паркового имущества автомобильного управления Минобороны на сумму почти 200 тыс. белорусских рублей.





Однако, чтобы приобрести имущество Минобороны, не обязательно ждать очередной выставки. С каталогом можно ознакомиться на сайте унитарного предприятия «Белспецконтракт» – именно оно непосредственно занимается продажами старого имущества Минобороны и других государственных ведомств. Ассортимент товаров действительно широк – от вертолетов и самолетов до бытовой техники и посуды, от стройматериалов до навигационного и топографического оборудования. «Белспецконтракт» при этом подчеркивает: продается только то имущество, которое уже было в употреблении.





«Горячие предложения»

Белорусы могут купить у Минобороны самолеты АН-2 и вертолеты МИ-2. Цены на технику варьируются в зависимости от уровня изношенности и года выпуска. Например, вертолет Ми-2 1988 года выпуска с уровнем изношенности 71% можно приобрести за 8 793.70 рублей. А вот Ми-2 с уровнем изношенности 26% будет стоить существенно дороже – 22 439.10 рублей. Самолет Ан-2 с изношенностью в 36% обойдется покупателю в 13 477 рублей.





АН-2, иллюстративное фото





Что касается автотехники, то там можно найти и более новые образцы, причем даже не советского производства. Например, Опель Астра и Опель Вектра (1997 и 1999 гг. соответственно) можно приобрести всего за 3 тыс. рублей, а Мерседес С180 (2002 г.) – 4,5 тыс.





Скриншот с http://bsk.by





Правда, уровень изношенности у автотехники катастрофический – он редко бывает менее 80%. Западные марки, кстати, принадлежат не Минобороны – здесь преимущественно идет речь об имуществе МВД, КГБ и МЧС.





Массово распродаются автомобили ВАЗ различных модификаций, причем выпущенные в 2000-х. Один из самых новых автомобилей – Лада-21074 2010 года выпуска из имущества Следственного комитета. За такое авто с 90% изношенности «Белспецконтракт» просит 1425 рублей.





Есть здесь и специализированная техника – гусеничные тягачи, передвижные мастерские, гусеничные шасси и др. Например, шасси Т-72 обойдется потенциальному покупателю в 45 тыс. рублей.





Танк Т-72. Шасси к нему продает Минобороны. Иллюстративное фото wikipedia.org





Кроме госорганизаций вряд ли кто-то сможет себе позволить приобрести технику за такие деньги. Однако в каталоге имущества Минобороны можно найти и такие позиции, которые будут по карману белорусу даже с самым низким доходом – например, это ложки, тарелки, подносы, столовые ножи и вазы. Посуда и столовые приборы 1960-80 гг. производства стоят от нескольких копеек до нескольких рублей. Самый дешевый предмет, которым торгует Минобороны – стеклянная солонка 1969 года производства с 20% изношенности. Стоит она – 0,06 рублей за единицу.





Военное ведомство распродает и одежду – рубашки, блузки, зимние куртки, плащи, пилотки, фуражки, спальные мешки, шинели и даже кальсоны с портянками. Чаще всего это также еще производство советских времен, причем речь идет именно об одежде, которой уже пользовались – уровень изношенности чаще всего 50-60%.





Минобороны предлагает широкий выбор старых портянок. Скриншот с http://bsk.by





Интересно, что Минобороны выставляет на продажу не только одежду саму по себе, но и ее элементы. Например, пуговицу 1975 года (всего 10 копеек за штуку) или звездочку к пилотке образца 1968 года (здесь уже 20 копеек за штуку).





Есть и бытовые приборы – так, массово распродаются кассетные военные магнитофоны ВМ-75к всего за 10:41 рублей за штуку.





Кто покупатели?

«Основная масса покупателей на выставках-продажах – это представители государственных организаций различных форм собственности. Мы официально приглашаем их к участию, направляем пригласительные письма за подписью министра обороны в райисполкомы и облисполкомы, министерства промышленности, сельского хозяйства. Проявляют интерес и частные предприниматели, хотя больше возможностей приобрести технику, реализуемую, конечно, у госпредприятий – им отдается приоритет», – цитирует газета «Во славу Родины» заместителя начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны генерал-майора запаса Анатолия Косовца.





Никаких ограничений для покупателей старого государственного имущества формально не существует. По крайней мере официально они не озвучиваются.





Покупателем может быть как юридическое, так и физическое лицо. Допускаются и нерезиденты Беларуси. Порядок довольно простой. Вы пишите заявление, вам выдадут пропуск на территорию военной базы, где хранится соответствующее имущество. Если вас все устраивает, то «Белспецконтракт» составляет договор и выписывает счет, который можно оплатить в любом банке. Имущество с военных складов, правда, придется вывозить самому.



