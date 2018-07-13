У белорусов конфисковали в Германии кошку и 17 котят
Двое мужчин из Беларуси с нарушениями законодательства о защите животных перевозили кошку и 17 котят, чтобы создать в Германии питомник для их разведения.
Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Полицейские первоначально остановили для контроля в городке Кодерсдорф на самом востоке страны микроавтобус Ford Transporter с 38-летним белорусом за рулем, пишет belmir.by
При этом они обнаружили четырех котят, которые свободно разгуливали внутри автомобиля. Перевозивший их водитель позаботился о корме и туалете, но забыл об обязательной клетке-переноске.
В ходе проверки этой машины с переводом неожиданно вызвался помочь другой белорус – 36-летний мужчина, живущий в районе Зиг-Крайс.
Как выяснилось позже, он также перевозил в своем Nissan 13 животных – взрослую кошку и 12 котят, и также без транспортировочной клетки.
Впоследствии мужчина пояснил, что хотел заняться их разведением.
Животные были отправлены на карантинный осмотр. Вызвано это неправильными условиями перевозки и «подозрительными документами».
Сейчас по этому случаю ведется разбирательство. Кроме того, 36-летнему белорусу пришлось внести залоговый депозит в размере тысячи долларов США.
13:26 14/07/2018
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