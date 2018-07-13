Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

У белорусов конфисковали в Германии кошку и 17 котят

Двое мужчин из Беларуси с нарушениями законодательства о защите животных перевозили кошку и 17 котят, чтобы создать в Германии питомник для их разведения.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Полицейские первоначально остановили для контроля в городке Кодерсдорф на самом востоке страны микроавтобус Ford Transporter с 38-летним белорусом за рулем, пишет belmir.by

При этом они обнаружили четырех котят, которые свободно разгуливали внутри автомобиля. Перевозивший их водитель позаботился о корме и туалете, но забыл об обязательной клетке-переноске.

В ходе проверки этой машины с переводом неожиданно вызвался помочь другой белорус – 36-летний мужчина, живущий в районе Зиг-Крайс.

Как выяснилось позже, он также перевозил в своем Nissan 13 животных – взрослую кошку и 12 котят, и также без транспортировочной клетки.

Впоследствии мужчина пояснил, что хотел заняться их разведением.


Животные были отправлены на карантинный осмотр. Вызвано это неправильными условиями перевозки и «подозрительными документами».

Сейчас по этому случаю ведется разбирательство. Кроме того, 36-летнему белорусу пришлось внести залоговый депозит в размере тысячи долларов США.


13:26 14/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё