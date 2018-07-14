Археологи нашли остатки замка времён ВКЛ

Деревянные замки никогда раньше так пристально не изучались. Их даже найти трудно, ведь дерево истлело, под грудами земли обнаружить хоть что-то – это удача. А тут наткнулись на важнейшую находку – въездную башню в средневековый замок.





Археологи по сантиметру открывают элементы укреплений старинного сельского замка в Березовце. Камень за камнем на поверхности появляются фундаменты некогда парадной въездной башни. Находка уникальна для историков. Оказалось, фундаменты оборонительных сооружений деревянных замков в XVI веке делали не из дерева, как считалось, а из валунов.





Ольга Зубко, волонтёр:





«Сейчас я пытаюсь зачистить стенку, чтобы увидеть, есть ли под этими камнями ещё какие-то камни. Просто чтобы этот раскоп был красивый, чтобы читался его профиль, можно было проследить по пластам различные уровни земли».





О шикарных резиденциях белорусских магнатов известно много. А вот как жила знать на селе, сведений достаточно мало. Деревянной архитектуры времён ВКЛ в стране почти не сохранилось. Любая информация о быте той эпохи на вес золота. А уж та, что на уровне пола и подвала – особенно.





Судя по количеству черепков посуды и разнообразию костей, в еде жители замка в Березовце себе не отказывали. Со стороны замок – это поросший зеленью холм посреди поля, но в XVI веке здесь бурлила жизнь. Семья Кмитов получила землю в подарок от великого князя и построила резиденцию. 95 на 60 метров – крупный по тем временам двор, много прислуги и приближённых. Здесь было всё для жизни: господский дом, помещения для прислуги, хозпостройки и даже своя церковь. В XVI веке попасть в замок можно было по мосту. Остались ямы для его опор. А впереди и сама башня – 30 квадратных метров – средний размер. Посередине – ворота, а по сторонам – помещения для стражников, между прочим, с печью.





Учёные и волонтёры со всей страны работают здесь уже вторую неделю. Говорят, что въезд во двор – ценнейшее место для археолога, ведь здесь ходил каждый житель замка. Раскоп всего 10 на 6 метров, но в нём чего только нет: горшки, монеты, кафель, пломбы для документов или товаров, украшения и даже музыкальные инструменты.





Чтобы найти место, откуда начиналась резиденция, учёные потратили пять лет. Теперь вычислить остальные постройки комплекса будет проще: в 1636 году новый владелец замка из рода Радзивиллов подробно описал свое имущество.





Наталья Почобут, ведущий научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея:





«Хотелось бы найти церковь деревянную, униатскую. Вернее то, что от неё осталось. И хотелось бы определить точное размещение господских домов».









Также учёным предстоит найти оборонительные стены и две башни. На полное исследование замкового комплекса уйдёт не один десяток лет. Однако посмотреть, как могли выглядеть владения Кмитов, можно будет уже в следующем году. Учёные готовят 3D-модель объекта и мечтают, что в будущем это место станет не менее популярным у туристов, чем расположенный неподалеку Мирский замок.



