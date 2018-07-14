Основатель МММ Мавроди воскрес
Основатель самой известной финансовой организации МММ Сергей Мавроди внезапно запел в своем Твиттер-аккаунте.
Появление свежих постов в последние дни стало регулярным, пишет СБ-Беларусь сегодня.
Многих появление ретвитов повергло в шок. Аккаунт регулярно рекламирует биткоин-валюту МММ, которую при жизни активно рекламировал сам Мавроди.
26 марта 2018 года Сергей Мавроди скоропостижно скончался от сердечного приступа в одной из городских больниц Москвы. По некоторым данным, основатель финансовой пирамиды отходил в мир иной не без приключений: проблемы с местом на кладбище, отказ от тела, похороны в закрытом гробу и др.
11:43 14/07/2018
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