Основатель МММ Мавроди воскрес

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Многих появление ретвитов повергло в шок. Аккаунт регулярно рекламирует биткоин-валюту МММ, которую при жизни активно рекламировал сам Мавроди.





26 марта 2018 года Сергей Мавроди скоропостижно скончался от сердечного приступа в одной из городских больниц Москвы. По некоторым данным, основатель финансовой пирамиды отходил в мир иной не без приключений: проблемы с местом на кладбище, отказ от тела, похороны в закрытом гробу и др.



