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Абсолютная чемпионка нынешнего ЦТ: у Анастасии из Пинска 400 баллов

Выпускница пинской гимназии №3 Анастасия Жовнерик стала абсолютной чемпионкой нынешней вступительной кампании — девушка набрала максимальное количество баллов.

Анастасия Жовнерик. Фото: zviazda.by

Она написала ЦТ по обществоведению и английскому языку, получив за них по 100 баллов, имеет золотую медаль и диплом республиканской олимпиады по белорусскому языку (победителям олимпиад такого уровня сразу насчитывают 100 баллов по предмету при поступлении).

В интервью газете "Звязда" девушка сказала, что готовилась к ЦТ в течение года и занималась с репетиторами по два часа в неделю по каждому предмету, а также самостоятельно. Победа на олимпиаде далась ей тоже довольно легко — Анастасия говорит, что любит белорусский язык.

Абитуриентка подала документы на факультет международных отношений БГУ.


11:20 14/07/2018






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