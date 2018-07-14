Абсолютная чемпионка нынешнего ЦТ: у Анастасии из Пинска 400 баллов
Выпускница пинской гимназии №3 Анастасия Жовнерик стала абсолютной чемпионкой нынешней вступительной кампании — девушка набрала максимальное количество баллов.
Анастасия Жовнерик. Фото: zviazda.by
Она написала ЦТ по обществоведению и английскому языку, получив за них по 100 баллов, имеет золотую медаль и диплом республиканской олимпиады по белорусскому языку (победителям олимпиад такого уровня сразу насчитывают 100 баллов по предмету при поступлении).
В интервью газете "Звязда" девушка сказала, что готовилась к ЦТ в течение года и занималась с репетиторами по два часа в неделю по каждому предмету, а также самостоятельно. Победа на олимпиаде далась ей тоже довольно легко — Анастасия говорит, что любит белорусский язык.
Абитуриентка подала документы на факультет международных отношений БГУ.
11:20 14/07/2018
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