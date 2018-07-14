Абсолютная чемпионка нынешнего ЦТ: у Анастасии из Пинска 400 баллов

Анастасия Жовнерик. Фото: zviazda.by





Она написала ЦТ по обществоведению и английскому языку, получив за них по 100 баллов, имеет золотую медаль и диплом республиканской олимпиады по белорусскому языку (победителям олимпиад такого уровня сразу насчитывают 100 баллов по предмету при поступлении).









В интервью газете "Звязда" девушка сказала, что готовилась к ЦТ в течение года и занималась с репетиторами по два часа в неделю по каждому предмету, а также самостоятельно. Победа на олимпиаде далась ей тоже довольно легко — Анастасия говорит, что любит белорусский язык.





Абитуриентка подала документы на факультет международных отношений БГУ.



