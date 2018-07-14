Проблема: в Минске пропали лекарства для щитовидки





"Если смогут закупить, то закупят в августе"

Действительно, аптечный поисковик выдает, что "Тирозола" в продаже нет. На всякий случай звоним в аптеки. В одной из них, на улице Красной, "Тирозол" все же находится. Десять упаковок из старых запасов.





— Препарат в продаже отсутствует, — говорят в одной из аптек "Белфармации".





— Так а что делать больным?





— Есть украинское лекарственное средство "Мерказолил. Здоровье". Он идет в качестве замены "Тирозола".





— А давно нет "Тирозола"?





— Нет около месяца. А появиться должен в августе.





— Почему так поздно?





— Это вопрос не к нам, а к производителю.





Примерно такие же ответы слышим в других аптеках Минска. Также фармацевты выдвигают версию, что препарат может отсутствовать в продаже, так как есть проблема с регистрацией. Но в справочной службе 169 ситуацию проясняют:





"Его нет в продаже, так как нет поставки от производителя. Если смогут закупить, то закупят в августе".





В отделе лекарственного обеспечения "Белфармации" добавляют:





"Запланирована поставка в Республику Беларусь в конце августа — начале сентября".





Лекарства все же есть, но не для всех

Официальная причина отсутствия "Тирозола" в белорусских аптеках ну очень странная: ребрендинг упаковки! Правда, "для обеспечения пациентов, находящихся на отсроченном обеспечении, в аптеках РУП "Белфармация" на аптечном складе в ограниченном количестве имеются в наличии лекарственные средства "Тирозол" таблетки п/о 10мг упаковка №50 и "Тирозол" таблетки п/о 5мг упаковка №50".





То есть лекарства все же есть, но не для всех? В комментариях к посту Ирины Антоновой пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун объясняет, что если у Ирины есть рецепт, она может реализовать его в аптеках "Белфармации" — препарат привезут с особого склада. Но Еврорадио таких предложений в аптеках "Белфармации" не делали.

"Такая ситуация сложилась"

Отсутствие лекарств в аптеках — не единственная проблема в медицине, возникшая в последний месяц, как раз во время, когда начались антикоррупционные зачистки в рядах чиновников от медицины. В поликлиниках сейчас очень трудно сдать анализы на гормоны щитовидной железы — нет реактивов. 10 июля информацию об этом опубликовал блогер Антон Мотолько.





12 июля Антону пришел ответ от Минздрава.





"Закупка реагентов за бюджетные средства для проведения анализов на бесплатной основе проводится через стандартную процедуру госзакупки — электронный аукцион, — отмечается в ответе. — На это иногда требуется гораздо больше времени, чем было запланировано по не зависящим от учреждения причинам. Такая ситуация сложилась во 2-м квартале 2018 года во всех указанных выше учреждениях здравоохранения [Городском эндокринологическом диспансере, 10-й больнице и Минском клиническом консультативно-диагностическом центре. — Еврорадио]. Прежде всего в такой ситуации организуется выполнение гормональных анализов пациентам, которым нельзя отсрочить их выполнение по медицинским показателям, в том числе беременным женщинам".





Почему возникли проблемы со "стандартной процедурой госзакупки"?





Не потому ли, что руководители всех ключевых учреждений, через которые осуществляются поставки лекарств в Беларусь, находятся за решеткой? Напомним, в следственном изоляторе КГБ по "делу врачей" сейчас находятся и руководитель "Белфармации" Вячеслав Гнитий, и директор Центра экспертиз и испытаний Александр Столяров, и директор крупной сети аптек "Искамед" Александр Шакутин, и руководитель фармацевтического предприятия "Экзон" Валерий Васкевич, и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий.



