Дмитрий Галко дал показания на суде за «насилие над милиционером»

Дмитрий Галко полностью не признал вины и не согласился с приписанным ему мотивом (якобы он напал на милиционеров с целью отомстить им): мол, «я никогда раньше их не видел, какая месть?». Он только допустил, что мог неумышленно разбить телефон милиционера, когда пытался выпроводить его из квартиры, потому что тот «вошел незаконно».





«Не знал, что подростки приобрели алкоголь»

Галко сообщил, что 25 ноября 2017 года на квартире, которую арендовала его бывшая жена Ольга Кравчук, происходило вечеринка сына Яна с друзьями, приуроченная к его дню рождения. По подсудимого, сын собирался познакомить с ним друзей, а он посмотреть на сына друзей, «так как ранее отдалился от семьи».





Ян Галко пришел примерно с 15-17 друзьями, вспомнил подсудимый. Отец решил не мешать сыну и друзьям, «только выходил на балкон курить, а они там курили тоже, но при мне не сквернословили». Спиртного он подростком не покупал и не знал, что они его принесли.





Дмитрий Галко сказал, что сам не пил, и в качестве доказательства провел факт, что в его административном деле, заведенному после происшествия, нет сведений о том, что он был нетрезвым.

"Не показали документов и не представились»

Как утверждает Дмитрий Галко, милиционеры «не показывали документов и не назывались». Они заявили, что соседей беспокоит шум, Галко согласился унимать музыку.





«Но дальше Чирков меня оттолкнул плечом и прошел в квартиру, остальные - за ним», - рассказал суду Дмитрий Галко.





Он и сейчас убежден, что милиционеры нарушили закон, ворвавшись в квартиру. Мол, законным основанием может быть либо ордер, или подозрения, что в квартире происходит преступление, «но ни того, ни другого не было». При этом подсудимый упомянул, что капитан Юрий Чирков озвучивал ему свои подозрения: что в квартире якобы может быть наркопритон или порностудия. Дмитрия это очень возмутило, он начал "еще не грубо, но уже резко» требовать от милиционеров выйти. Однако те, по словам подсудимого, начали осматривать квартиру, а капитан Чирков включил видео на мобильнике и стал снимать подростков, которые сели на диване.

«Вот тогда я взял Чиркова за куртку и вывел из комнаты. Но не помню, чтобы выбивал у него телефон», - говорит Галко, отрицая, что это было именно нападение.





Был ли ОМОН?

Менее чем через минуту, утверждает Галко, появился наряд милиции. Сотрудники выслушали капитана Чирикова, журналисту «начали заламывать руки и надевать наручники». Сын собирался заступиться за отца, но Дмитрий его остановил.





Вскоре после первого наряда милиции появился второй, потом вошел милиционер в форме, больше похожей на военную, вспомнил подсудимый. По Дмитрия Галко, тот милиционер стал громко командовать: «Всем стоять!», ему все подчинились.





«Вдруг меня повалили на пол, причем разбили при этом мебель. «Так же резко повалили моего сына Яна», - говорил Галко. - Дальше я лежал и рассказывал начальнику-милиционеру, что происходило раньше. Говорил, что-то вы не то сделали».





«Я согласился с тем, что ругался матом. Это было»

Дмитрия Галко отвезли в Советский РУВД, там предложили дать объяснения. Он попросил снять наручники, но милиционеры отказались, и тогда Галко отказался давать объяснения. Он говорит, никакого протокола на него в милиции не составляли.





«То, что мне дали на подпись, это было уже на Окрестина, перед административным судом, - говорил Галко. - Да, я согласился с тем, что ругался матом. Это было».





«Оговорил меня, потому что наделал много чего незаконного»

Галко предполагает, что капитан милиции его оговорил, «так как незаконно вошел в квартиру известного человека, плюс три юноши в результате получили травмы». На вопрос, почему у капитана Чиркова оказались телесные повреждения, Галко заявил, что не знает ответа. Он признал лишь, что рукой выталкивать милиционера Чиркова из квартиры.

«Я его не бил, и это даже теоретически невозможно в той позиции, о которой он говорит, - заявил Галко. - Замечу, что он трижды менял показания».

Суд просмотрел видео, записанное на мобильный телефон Чиркова в квартире Дмитрия Галко. Выдержка из видео, на котором плохо видно «человека, похожего на Дмитрия Галко»:

«- Я при исполнении, не трогайте меня.

- Выйдите отсюда вон, вы здесь незаконно.





- Не трогайте меня, еще раз говорю. Здесь находятся несовершеннолетние ...

- Выйди, придешь сюда с ордером, б ... »

Адвокат Наталья Мацкевич спросила у капитана Чиркова, почему на этих словах была остановлена запись. Пострадавший сказал, что остановил запись сам, «чтобы гарантировать свою безопасность». Куда точно после этого он положил свой мобильный, капитан Чирков НЕ помнил: «Куда-то в одежду».





Адвокат обратилась к суду с тремя ходатайствами, но суд отказался потребовать административное дело Дмитрия Галко и запрашивать сведения из Больницы скорой помощи о времени выезда врачей на квартиру Галко. Ходатайство о запросе в милиции сведений о причине применения к Галко спецсредств суд удовлетворил.





Свидетель видел только одну бутылку спиртного

Перед тем суд допросил несовершеннолетнего свидетеля Илию, который сказал, что Галко спокойно требовал от милиционеров выйти из его квартиры, но милиционеры все равно зашли, говорили, что подозревают, что здесь якобы находится порностудыя.





Свидетель слышал звуки какой-то схватки, но не видел драки между Галко и милиционерам. Слышал, как они кричали друг на друга. Кто ругался матом, он определит не может.





Сам Илья не употреблял спиртного и сказал, что видел в квартире только одну бутылку с алкоголем.





Илья сказал, что во время допроса в милиции он очень боялся: «Выжимали информацию... не знаю, как это объяснить. Мне было и страшно, и стыдно».





Несовершеннолетний «выпил, но только пиво»

Через неявку некоторых свидетелей суд решил озвучить их показания, данные на следствии.





Несовершеннолетний свидетель К. сообщил, что на дне рождения в квартире Галко выпил пива, Дмитрий Галко «на гостей внимания не обращал». После того, как пришли милиционеры, видел, что Дмитрий Галко лежал на полу в наручниках.





Несовершеннолетняя свидетель Анастасия сказала, что не видела, чтобы кто-то кого-то бил, когда в квартиру вошли милиционеры. Слышала спор между отцом Яна Галко и милиционерами и потом видела, как на Дмитрия Галко и на его сына Яна надевали наручники.



