Американская фирма спрятала на улицах тысячи долларов

В каждом из тайников находится по $1851, в честь года основания компании. Тайники можно найти в самых неожиданных местах города. Для их обнаружения нужно просто обратить внимание на рекламу, которая указывает точное местонахождения «клада». Везучие и внимательные прохожие могут забрать себе всю сумму из тайника и несколько пар нижнего белья в подарок.

Суть рекламной компании заключается в том, что большинство людей просто не обращает внимания на подсказки. Сотни людей прошли мимо, лишь подтвердив слоган компании: «вы не заметите наше бельё, так же, как не замечаете рекламу».

Точное количество тайников неизвестно. Рекламная акция продлится до конца лета.

