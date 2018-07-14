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Американская фирма спрятала на улицах тысячи долларов

Производитель одежды Fruit of the Loom в рамках рекламной компании припрятал на улицах Нью-Йорка десятки тысяч долларов.

В каждом из тайников находится по $1851, в честь года основания компании. Тайники можно найти в самых неожиданных местах города. Для их обнаружения нужно просто обратить внимание на рекламу, которая указывает точное местонахождения «клада». Везучие и внимательные прохожие могут забрать себе всю сумму из тайника и несколько пар нижнего белья в подарок.
Суть рекламной компании заключается в том, что большинство людей просто не обращает внимания на подсказки. Сотни людей прошли мимо, лишь подтвердив слоган компании: «вы не заметите наше бельё, так же, как не замечаете рекламу».
Точное количество тайников неизвестно. Рекламная акция продлится до конца лета. 

08:39 14/07/2018






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