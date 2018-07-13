ГАИ в предстоящие выходные отработает трассы М1 и М3

Особое внимание инспекторы ДПС уделят пресечению грубых нарушений ПДД, выявлению мотоциклистов и автолюбителей, севших за руль пьяными, нарушающих правила обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и не соблюдающих правила безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.









По прогнозам синоптиков, в выходные ожидается дождливая погода, местами пройдут сильные ливни. В УГАИ напомнили, что во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к потере управления и увеличению тормозного пути. Кроме того, ухудшается видимость. "Эти обстоятельства требуют от водителей снижения скорости движения. Во время сильного дождя вода не успевает стекать с дорожного полотна, покрывая его сплошным слоем или скапливаясь в виде луж. В таких условиях нужно опасаться аквапланирования", - обратили внимание в УГАИ МВД.





Водителям, почувствовавшим, что поворачивать рулевое колесо вдруг становится непривычно легко, в этот момент ни в коем случае нельзя изменять направление движения. Сначала нужно плавно, но быстро уменьшить подачу топлива и снизить скорость без использования тормозов, и только после того как передние колеса, продавив слой воды, войдут в сцепление с дорогой, выполнять маневр. Кроме того, при сильном дожде нужно включить ближний свет фар или габаритные огни. Не стоит съезжать на обочину без твердого покрытия. Необходимо также проследить, чтобы все пассажиры были пристегнуты, дети до 12 лет находились в специальных удерживающих устройствах.



