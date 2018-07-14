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Белорусские хирурги впервые проведут двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка

Показательная операция состоится в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который пройдет 18-20 июля в РНПЦ оториноларингологии, сообщилакорреспонденту БЕЛТА начальник научно-исследовательского отдела РНПЦ доцент, доктор медицинских наук Юлия Еременко.

Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха.

В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Кроме того, иностранные гости смогут отработать навыки выполнения операции кохлеарной имплантации на 3D-препаратах височных костей, распечатанных на 3D-принтерах, которые полностью повторяют анатомию и структуру височных костей человека. 

Операции по кохлеарной имплантации (восстановлению слуха) у детей проводятся в РНПЦ с 2000 года. Ежегодно совершенствуются технологии, появляются новые виды имплантов. В целом, по словам Юлии Еременко, в центре освоены все виды операций, которые существуют в мире. "Мы гордимся, что имеем достаточную компетенцию в области кохлеарной имплантации, благодаря чему к нам едут учиться из-за рубежа", - добавила начальник отдела. В этот раз для обучения в Беларусь приедут шесть докторов, в том числе из Грузии, России, Украины, Чехии.

09:10 14/07/2018






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