У журналистов «Белсата» описали автомобиль и телефоны

13 июля 2018 года. Яна Викторовна Васюк из Отдела принудительного исполнения Дзержинского района описывает наличные деньги, найденные в кошельках журналистов «Белсата». Фото – Ольга Чайчыц / «Белсат»





13 июля к журналистам «Белсата» Ольги Чайчыц и Андрея Козела пришла судебная исполнительница Отдела принудительного исполнения Дзержинского района Яна Викторовна Васюк.





«Описали наш телефон, из кошелька забрали все деньги. Описали машину и взяли расписку, что мы ее не продадим и не разобьем. Сейчас мы несем уголовную ответственность за сохранность наших вещей. Дом, в котором мы прописаны, принадлежит маме Андрея – поэтому Яна Викторовна сказала, что нужно обращаться в соцслужбы: мол, как дети живут в ситуации, когда у нас нет имущества?» –говорит Ольга Чайчыц.





Только за этот год белорусские суды наложили в общей сложности на Ольгу Чайчыц и Андрея Козела 12 штрафов (наши коллеги должны заплатить государству почти Br 9000). Причина преследования журналистов – профессиональная деятельность. Все дела были заведены по статье 22.9 КоАП – «изготовление или распространение продукции СМИ».





«Если мы не заплатим штраф в течение двух недель, это имущество заберут. Также они сказали, что будут еще думать, что у нас забрать в счет штрафов», – добавила Ольга.





Еще ни одного штрафа за 2018-й год Ольга и Андрей не заплатили.





В прошлом году журналисты «Белсата» заплатили штрафов более чем $ 25 000. Вероятно нынешняя сумма штрафов станет еще большей: только за первые 6 месяца этого года судьи постановили взыскать с журналистов нашего телеканала более $ 46253



