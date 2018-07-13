Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за распространение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство.
Решение об ограничении доступа принято на основании письменного уведомления МВД и руководствуясь декретом от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также законом о средствах массовой информации.
21:26 13/07/2018
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