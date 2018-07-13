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В Польше психоактивные вещества приравнены к наркотикам

Согласно новым положениям польского законодательства, психоактивные вещества приравнены к наркотикам.

Согласно нововведениям в польское законодательство, принятым 11 июля Советом министров, психоактивные вещества приравниваются к наркотикам. За обладание психоактивными веществами предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, а за торговлю ими – даже до 12-ти лет. В прошлом году Государственное управление по борьбе с наркоманией опубликовало данные, говорящие о том, что за последний год каждый седьмой ребенок в Польше пробовал наркотики или психоактивные вещества. Средний возраст таких детей – 14 лет.


Об этой проблеме Польское Радио побеседовало с директором Государственного управления по борьбе с наркоманией Петром Яблоньским.

- Как Вы прокомментируете эти изменения в польском законодательстве?

Петр Яблоньский: Использование определения «психоактивные вещества» как чего-то иного, чем наркотики, уже давно перестало быть актуальным. Психоактивные вещества – это тоже наркотики, которые пока еще не включены в список субстаций, контролируемых законом о противодействии наркомании или соответствующими международными закононами. Но с точки зрения вреда, который они могут нанести здоровью и общественному порядку нет никакой разницы между так называемыми классическими наркотиками и новыми наркотиками, то есть химическими субстанциями, воздействующими на психическое и физическое состояние человека.

- Можно ли считать доступ к психоактивным веществам легким?

Петр Яблоньский: Нам казалось, что после закрытия 1400 магазинов с психоактивными веществами, доступ к ним будет трудным. И он действительно усложнился. Но, к сожалению, входят также новые технологии продажи, прежде всего, интернет, возможность покупки по телефону, доставка через курьеров и почтовые автоматы. И хотя специализированные магазины с этими веществами уже с 2010 года не функционируют, продажа не снижается из-за расширения возможностей покупки другими путями.

- И каждый может эти вещества купить, невзирая на возраст, ведь интернет позволяет в большой степени действовать анонимно?

Петр Яблоньский: Да, это правда. Анонимным способом, который трудно проконтролировать. Поэтому меры, которые предпринимают следственные органы, чтобы начать контролировать также тех, тех, кто доставляет наркотики с помощью интернета – это проблема, с которой мы встречаемся не только в Польше. Она носит международный характер. В принципе, кроме интернета, который мы хорошо знаем, и который более-менее уже является цивилизованным, всё большей проблемой для всего мира является функционирование так называемых «даркнетов», то есть темных, скрытых сетей, куда не так просто войти. Отчеты международных организаций по борьбе с наркотиками говорят о том, что 70% сделок, заключенных в даркнете, касается наркотиков. Остальное – это оружие, торговля людьми, органами. Но наркотики составляют основную часть торговых операций. И это демонстрирует масштаб проблемы. Кроме того, на этом рынке появляются всё новые и новые химические субстанции возбуждающего и галюциногенного воздействия, которые мы не в состоянии быстро идентифицировать. А самое главное, что до сих пор в обществе слишком мало знаний о том, как эти субстанции отражаются на функционировании организма и поведении человека.

- А можно ли говорить о росте численности людей, применящих психактивные субстанции?

Петр Яблоньский: Из исследований, которые мы проводим в Польше, следует, что группа людей, прибегающих к новым психоактивным веществам, не увеличивается. Она весьма стабильна, а оптимист, судя по статистике, мог бы сказать, что в среде школьной молодежи она даже немного уменьшилась. Но есть другое опасное явление. Во-первых, те люди, которые бушуют в интернете в поисках новых впечатлений, ведут себя всё более рискованным образом в отношении собственного здоровья. 


Не заботятся о себе, принимают всё подряд, субстанции, о которых ничего не знают. А во-вторых, как я уже сказал, это появление всё большего количества новых субстанций, о которых мало что известно. Большинство так называемых классических наркотиков где-то когда-то были изучены, их состав известен. Что касается новых наркотиков, то об их составе и действии мы узнаем не сразу. Как только мы идентифицируем такую субстнацию и включаем ее в список, немедленно входит новая группа субстанций. Поэтому поправки в польское законодательство, приравнивающие психоактивные вещества к наркотикам, так важны, что они меняют одну принципиальную вещь. Запрещены будут не только отдельные субстанции, но и целые группы веществ.


radiopolsha.pl
21:18 13/07/2018






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