Как пили и умирали от пьянства при Брежневе

Брежнев выпить любил и приучал к этому своих приближенных. Это он ввел в «моду» пышные застолья на работе, и именно при нем пьянство в СССР достигло катастрофических масштабов. За восемнадцать лет правления «дорогого Леонида Ильича» в «стране Советов» начали пить почти втрое больше.





Любимым напитком Брежнева была «Зубровка». По воспоминаниям его охранника Владимира Медведева, в его обязанности входило следить за тем, чтобы этот напиток у генсека никогда не заканчивался. Ради этой цели он распорядился оборудовать «секретные» столики с водкой и настойками на трибунах, где выступал – чтобы он и его соратники могли «согреваться».





Случались и курьезы. Бывший тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины Петр Шелест не мог забыть такую картину: на своем 65-летнем юбилее пьяный в стельку Брежнев, стоя на стуле, читает свои стихи. А советский посол в США Анатолий Добрынин вспоминал, как генсек спьяну наговорил лишнего про своих коллег по партии президенту США Ричарду Никсону.









Пьянство в СССР всегда было проблемой. Но на фоне того, что государство ему не препятствовало, оно достигло катастрофических масштабов. Отравление алкоголем было причиной смерти каждого 50-го из умерших мужчин и каждой сотой женщины. И это без учета смертей от ДТП, убийств и разных заболеваний, к которым «зеленый змий» имел прямое отношение. По официальной статистике каждое четвертое самоубийство и убийство происходили «по пьяни». По оценкам экспертов, смертность из-за алкоголя в СССР достигла 500 тысяч человек ежегодно к концу правления Брежнева.





Почему пили? От нечего делать. Поехать никуда было нельзя (разве что раз в жизни в Сочи по профсоюзной путевке), а выпить с друзьями – всегда пожалуйста. Где угодно: на работе, на улице или дома.





Антиалкогольные мероприятия хоть и проводились, но были скорее фикцией. Мой сосед по дому вспоминал: после пикетов «за трезвость» плакаты бросали в ближайшую канаву и шли «подлечиться» в гастроном.





Истинные масштабы пьянства показала антиалкогольная кампания 1985-1987 гг. Смертность от алкоголя уменьшилась в разы. И это с учетом того, что самогоноварение жило и процветало, а особо находчивые освоили суррогаты – чего стоят воспетые в стихах и песнях лосьоны для бритья и одеколоны.





По результатам исследований, антиалкогольная кампания сохранила жизни 1,2 миллионам советских граждан – от пьянства умерло бы больше людей, чем погибло в Сталинградской битве.



