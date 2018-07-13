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В Москве открылся сад имени погибшей журналистки Анны Политковской

Журналисты "Новой газеты" открыли сад имени погибшей коллеги Анны Политковской возле здания редакции в Потаповском переулке

В открытии сада приняли участие глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, мать Политковской Раиса Мазепа и дипломатические представители нескольких стран, в том числе Англии и Испании, сообщает "МБХ медиа". Участники церемонии высадили в саду цветы и установили знак "Охраняется народом".

"Однажды во время дружеского обеда с Михаилом Сергеевичем Горбачевым Венедиктов высказал, что во многих столицах мира есть скверы, площади, памятники Ани Политковской, а у нас есть мемориальная доска. Мы решили сделать небольшой сад Политковской, потому что Аня была заядлая дачница", - сказал Муратов, слова которого приводит ТАСС.


Венедиктов отметил, что появление на карте Москвы имени знаменитой журналистки очень значимое событие, поскольку сад возвели "в память всех погибших российских и не только российских журналистов". "Возможно, этот сад будет напоминать, что наша с вами работа совсем непростая, но мы помним и всех, кто жил, и тех, кто ушел", - добавил он.

Обозревателя Анну Политковскую, известную журналистскими расследованиями, застрелили 7 октября 2006 года в лифте ее дома на Лесной улице. Мотивом преступления следствие считает недовольство профессиональной деятельностью Политковской.

На скамье подсудимых оказались пять человек: Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов. Гайтукаева, признанного виновным в организации убийства, и киллера Рустама Махмудова приговорили к пожизненному лишению свободы. В июле 2017 года Гайтукаев умер в колонии.

Предполагаемый посредник, бывший милиционер Хаджикурбанов, получил 20 лет колонии, а братья Махмудовы, следившие за Политковской, - 12 и 14 лет лишения свободы соответственно. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, который обеспечивал наружное наблюдение за Политковской и за деньги передавал информацию Гайтукаеву, приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Заказчик убийства Политковской не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В 2016 году адвокат Хаджикурбанова говорил, что его подзащитного вынуждают назвать заказчиком покойного предпринимателя Бориса Березовского.

"Новая газета" и родственники Политковской считают эту версию несостоятельной. Коллеги журналистки предполагают, что заказчик убийства "до сих пор занимает в российской властной иерархии не последнее место". Представители российской оппозиции обвиняли в организации убийства Политковской российские власти, в том числе руководство Чечни, пишет newsru.com

20:45 13/07/2018






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