В Москве открылся сад имени погибшей журналистки Анны Политковской

В открытии сада приняли участие глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, мать Политковской Раиса Мазепа и дипломатические представители нескольких стран, в том числе Англии и Испании, сообщает "МБХ медиа". Участники церемонии высадили в саду цветы и установили знак "Охраняется народом".





"Однажды во время дружеского обеда с Михаилом Сергеевичем Горбачевым Венедиктов высказал, что во многих столицах мира есть скверы, площади, памятники Ани Политковской, а у нас есть мемориальная доска. Мы решили сделать небольшой сад Политковской, потому что Аня была заядлая дачница", - сказал Муратов, слова которого приводит ТАСС.









Венедиктов отметил, что появление на карте Москвы имени знаменитой журналистки очень значимое событие, поскольку сад возвели "в память всех погибших российских и не только российских журналистов". "Возможно, этот сад будет напоминать, что наша с вами работа совсем непростая, но мы помним и всех, кто жил, и тех, кто ушел", - добавил он.





Обозревателя Анну Политковскую, известную журналистскими расследованиями, застрелили 7 октября 2006 года в лифте ее дома на Лесной улице. Мотивом преступления следствие считает недовольство профессиональной деятельностью Политковской.





На скамье подсудимых оказались пять человек: Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов. Гайтукаева, признанного виновным в организации убийства, и киллера Рустама Махмудова приговорили к пожизненному лишению свободы. В июле 2017 года Гайтукаев умер в колонии.





Предполагаемый посредник, бывший милиционер Хаджикурбанов, получил 20 лет колонии, а братья Махмудовы, следившие за Политковской, - 12 и 14 лет лишения свободы соответственно. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, который обеспечивал наружное наблюдение за Политковской и за деньги передавал информацию Гайтукаеву, приговорен к 11 годам колонии строгого режима.





Заказчик убийства Политковской не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В 2016 году адвокат Хаджикурбанова говорил, что его подзащитного вынуждают назвать заказчиком покойного предпринимателя Бориса Березовского.







