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В Беларуси стартует вступительная кампания

У абитуриентов горячая пора: в Беларуси началась вступительная кампания.

Когда можно подавать документы?
В большинство вузов документы принимают неделю – с 12 по 17 июля. Речь идет о получении высшего образования первой ступени за счет бюджетных средств.

Для получения высшего образования на платной основе абитуриенты, не сдающие вступительные испытания в учреждения высшего образования (УВО), подают документы в следующие сроки:

с 12 по 31 июля – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 12 июля по 4 августа – в иных УВО.
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов – с 12 по 14 июля.

Уже в конце июля, с 18 по 26-го, в вузах пройдут вступительные испытания, пишет Интерфакс.

Как сдали ЦТ?
По признанию чиновников министерства образования Беларуси, результаты централизованного тестирования в 2018 году оказались выше, чем в 2017-м.

16 абитуриентов набрали 100 баллов по двум предметам, 392 – по одному. А вот максимального результата в 300 баллов из 300 не добился никто.

Куда пойти учиться?
Многие абитуриенты с высокими баллами в первый же день приема документов подали их на заранее выбранные специальности. В БГУ те, у кого в активе больше 380 баллов, предпочли компьютерную математику и системный анализ (мехмат), компьютерную безопасность, прикладную информатику, химию, экономическую информатику и экономическое право. Но больше всего заявлений "стобалльники" подали на факультет международных отношений, причем на все его направления – лингвострановедение, международное право, международные отношения, менеджмент в сфере международного туризма и мировую экономику.

В Минском государственном лингвистическом университете активно принимаются документы на факультет современных иностранных языков (преподавание).

В БГУИР самой большой популярностью у абитуриентов в первый день приема документов пользовался факультет компьютерных систем и сетей. Туда было подано более 150 заявлений, причем два из них – от абитуриентов, набравших по итогам ЦТ более 390 баллов. Оказался интересен обладателям высоких баллов и инженерно-экономический факультет – экономике электронного бизнеса также хотят учиться многие абитуриенты.

В БГЭУ, как и в БГУ, наиболее востребованными в первые сутки подачи заявлений оказались специальности, связанные с международной деятельностью.

Серьезный конкурс ожидается и в БГМУ: много вчерашних школьников видят тебя медиками. Причем обладатели самых высоких баллов (391-400) выбирают фармацевтический и стоматологический факультеты.


20:23 13/07/2018






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