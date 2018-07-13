Мужчины, пишет kp.by, на надувной лодке промышляли на Маевском озере. Из 16 приспособлений для ловли раков, которые были в арсенале браконьеров, 9 раколовок запрещены к использованию. К моменту, когда госинспекторы обнаружили нарушителей, они выловили из воды 758 раков. Улов жителей Чашников превысил 28 килограммов, а сумма, в которую природоохранники оценили вред, нанесенный природе, – 27,8 тысячи рублей.





Лодку, авто, на котором приехали браконьеры, и их «арсенал» конфисковали местные милиционеры. В данный момент открыт вопрос о предъявлении уголовных обвинений.





В Госинспекции напоминают, что раков в Беларуси ловить не запрещено, но не более 2 килограммов на человека в сутки и величиной свыше 10,5 сантиметров. Использовать при законной ловле раков один человек может одновременно только 3 раколовки строго определенных габаритов.



