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Жадность подвела: в Чашничском районе браконьеры словили раков на $15 тысяч

Именно такую сумму ущерба, нанесенного природе, им придется выплатить.  На днях, 11 июля, госинспекторы рядом с деревней Хотлино в Чашнинском районе задержали двух браконьеров, сообщают в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчины, пишет kp.by, на надувной лодке промышляли на Маевском озере. Из 16 приспособлений для ловли раков, которые были в арсенале браконьеров, 9 раколовок запрещены к использованию. К моменту, когда госинспекторы обнаружили нарушителей, они выловили из воды 758 раков. Улов жителей Чашников превысил 28 килограммов, а сумма, в которую природоохранники оценили вред, нанесенный природе, – 27,8 тысячи рублей.

Лодку, авто, на котором приехали браконьеры, и их «арсенал» конфисковали местные милиционеры. В данный момент открыт вопрос о предъявлении уголовных обвинений.

В Госинспекции напоминают, что раков в Беларуси ловить не запрещено, но не более 2 килограммов на человека в сутки и величиной свыше 10,5 сантиметров. Использовать при законной ловле раков один человек может одновременно только 3 раколовки строго определенных габаритов.


20:16 13/07/2018






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