Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Фанера на "Славянском базаре" звучит вдохновенно

На "Славянском базаре" музыканты играют на бутафорских клавишах.

  

Фото: Сергей Малиновский​

На "Славянском базаре" в Витебске музыканты имитируют игру на клавишах — синтезатор на сцене не подключен к источнику электричества, а музыка звучит. Это заметил журналист и блогер Сергей Малиновский, который разместил на своей странице в Фейсбуке фотографию одного из таких "аккомпаниаторов".

 

"Клава преткновения. На этом бутафорском инструменте "отыграли" на открытии "Базара" клавишники всех выступавших артистов. Работа мечты — тыркать пальцами в неподключенные клавиши и получать за это гонорар", — написал Малиновский.

 

Нынешний "Славянский базар" проходит с 9 по 18 июля.

19:40 13/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё