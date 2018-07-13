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11-летняя девочка нашлась

В Минске нашли 11-летнюю Полину Богодяж, которая в четверг днем ушла из дома, пишет Tut.by.

— Позвонили из Партизанского района, сказали, что она там, — говорит мама девочки Ирина. — Муж поехал туда.

Из дома Полина ушла в четверг днем, прихватив с собой любимую черную крысу. Девочка не раз пропадала. Раньше, говорит Ирина, найти ребенка получалось быстро.

В семье Ирины трое детей, она живет в двух смежных квартирах. В четверг маме было плохо: обострился пиелонефрит, поднялась температура. Помочь с детьми пришла бабушка. В обед Полина была очень бодрая, веселая, просила добавки. Позже она с бабушкой и братом ушли в квартиру по соседству. Входная дверь была закрыта на замок. Где девочка взяла ключ, чтобы выйти, родные не знают.

— В какой-то момент бабушка пришла к нам, говорит: «Полина здесь?», — вспоминает тот день Ирина. — Но в комнатах дочки не было.

Не оказалось дома и любимой крысы девочки — черной с белыми лапками. С собой Полина взяла небольшую красную сумочку через плечо, поилку и корм для питомца. Теплую одежду и мобильный девочка не брала. Как была в фиолетовой маечке, джинсовых шортах, так и ушла. На ногах домашние тапочки в синий цветочек.

— Девочку не раз мы искали всем миром, но как прекратить эти побеги, никто не знает, — рассказывает Ирина.

Сначала Полина убегала недалеко, но с каждым это расстояние становилось все больше. Однажды ее нашли за городом. В последний раз девочка исчезла в августе 2017-го. Тогда ее встретили у станции метро «Михалово».

— Убежав, сама она никогда домой не приходит. Боится, что ее накажут, хотя мы ни разу ее за это не ругали, — рассказывает Ирина.


По словам мамы, Полину обычно находили в течение нескольких часов. Лишь раз она не ночевала дома, но тогда ее обнаружили в пять утра.


19:20 13/07/2018






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