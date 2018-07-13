В Быхове мать, три дня избивавшую 3-месячного сына, посадили на 8 лет

13 июля суд Быховского района приговорил Ольгу Гаврикову, несколько дней избивавшую сына, к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщает telegraf.by

Как ранее сообщал Телеграф, молодая мать в пьяном состоянии три дня избивала своего трехмесячного сына, когда тот капризничал, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Она нанесла ему не менее девяти ударов по голове, лицу, рукам, груди. Один из них привел к перелому плечевой кости у малыша. Когда врачи увидели синяки и перелом, то сразу же госпитализировали ребенка и вызвали милицию.

На суде женщина признала свою вину, но давать показания отказалась. После задержания матери детей (у нее есть еще 3-летняя дочка) из семьи изъяли.



