Уникальность древней могилы состоит в том, что последний приют там нашла любящая пара - женщина была похоронена, обнимая умершего мужа, сообщает The Sun.





Фото : The Sun

Доктор исторических наук Николай Бандривский рассказывает, что всего на сегодняшний день в Петрикове обнаружено 183 захоронения, и парные среди них также встречаются. Однако археологам впервые удалось обнаружить могилу, в которой люди лежат, обнявшись.

"По оценке патологоанатомов, заключить уже бездыханные тела в такие объятия просто невозможно. <...> Напрашивается догадка, что, согласно тогдашним ритуалами и обычаями, женщина предпочитала уйти вслед за своим умершим мужем"

Впрочем, специалисты не уверены, что женщину похоронили заживо — существует вероятность, что она покончила с собой, приняв необходимую позу ещё до погребения. Интересно, что, по мнению Бандривского, жена отправилась вслед за мужем без принуждения, по доброй воле.

"Такой поступок со стороны женщины был обусловлен, как мы предполагаем, лишь внутренним духовным порывом, попыткой и дальше быть рядом со своим суженым"

Отметим, что похожие погребальные традиции существовали во многих культурах. Так, в Индии до сих пор существует ритуал сати, во время которого вдова восходит на погребальный костёр мужа.