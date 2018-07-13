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Начался суд над руководством спецучилища в Могилеве

В суде Чаусского района начался суд над директором Могилевского специального профессионально-технического училища № 2 закрытого типа и его двумя заместителями. Директора и замов обвиняют в избиении подростков.

Руководство СПТУ обвиняют в превышении служебных полномочий. Директора — еще и в злоупотреблении властью и нарушении ПДД. Дело возбудили после того, как подростки в очередной раз сбежали из спецучилища, а потом пожаловались милиционерам на избиения.

 

Сейчас в спецучилище закрытого типа — новое руководство. Директор — Виталий Лебедев, ранее он был зампредом Чаусского райисполкома. Его заместителем по режиму работает Дмитрий Комисаров. Место замдиректора по учебной работе, судя по информации на сайте СПТУ, вакантно.

 

На скамье подсудимых — три фигуранта: бывший директор училища Олег Малышкин и два его бывших заместителя — Валерий Боровиков и Александр Долгий.

 

До начала заседания журналисты пытаются снять фото и видео обвиняемых, конвой мешает съемке. Родные обвиняемых также протестуют. В какой-то момент обвиняемый Боровиков вспылил: «Нет здесь больше Валерия Андреевича. Зэк перед вами. И все благодаря этим… детям». 

 

Валерий Боровиков

Потерпевшими по делу признаны восемь воспитанников СПТУ (шестеро сбежавших и двое избитых ранее). Присутствуют семеро — Я., В., К., Д., Б., Ш., Ф., Ю. Последний на заседание не явился — отбыл по месту жительства.

 

Они приехали в суд с представителем училища. Парни говорят, что с приходом нового руководителя настроения в училище изменились: их, например, стали чаще вывозить за территорию — вот недавно они ходили в поход. На вопрос о том, есть ли причины для побега сейчас, смеются:

 

— А зачем убегать, если все хорошо? Друзей только «с воли» не хватает.

 

Сегодня в суде зачитали обвинение.

 

Олега Малышкина обвиняют в том, что он в течение 2016 года трижды избил воспитанника Ю. ремнем. Каждый раз он наносил не менее трех ударов по ягодицам, в одном случае — и по области ног. Таким образом Малышкин, по версии следствия, «упростил воспитательный процесс, сокрыл противоправные действия учащегося». Ремнем директор однажды наказывал Ю. за то, что тот дрался с учащимся, во втором случае — пререкался с другим, в третьем — грубо высказывался в адрес воспитателя, в том числе с использованием нецензурных выражений.

 

Воспитанники училища имеют право на «гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение со стороны всех работников», подчеркнул гособвинитель.

 

Бывшего директора обвиняют также в том, что он присвоил себе березу, которую спилили во дворе училища. По его распоряжению в рабочее время стволы деревьев распилили сотрудники училища вместе с воспитанниками. Они же погрузили распиленную березу в служебную машину и отвезли в деревенский дом Малышкина. Таким образом он незаконно использовал труд несовершеннолетних, подчиненных и служебное авто. В сумму ущерба включили стоимость древесины и зарплату работникам.

 

По указанию Малышкина подчиненные съездили якобы в командировку в Минский район на служебном авто. На самом деле они забирали детскую кроватку для дочери Малышкина.

 

Он также присвоил 27 деревянных брусков, которые изготовили для его деревенского дома в учебной мастерской в рабочее время. В деревню их отвез водитель СПТУ в рабочее время на служебной машине.

 

Общий ущерб — почти 400 рублей.

 

Помимо этого, Малышкина обвиняют в совершении ДТП: на служебном Geely вечером 12 сентября во дворах домов на улице Крупской он сбил 7-летнюю девочку. По мнению следствия, Малышкин мог увидеть девочку, которая выбежала на проезжую часть, а потому должен был затормозить. Девочка получила перелом руки и ушибы. Ее мать пояснила в суде, что ребенок после ДТП боится машин, нуждается в посещении психологов. Она будет подавать иск на возмещение морального ущерба в размере 5 тыс. рублей.

 

Валерий Боровикова обвиняют в избиении воспитанника Ф. По данным следствия, 23 ноября 2017 года он в кабинете информатики в присутствии других лиц толкнул Финского. Когда тот упал, ударил дважды кулаком в область головы. Затем вытащил в коридор и там продолжил бить руками и ногами по разным частям тела. Так он наказывал подростка за курение.

 

Александра Долгого обвиняют в избиении подростков группой лиц, инкриминируя ему превышение полномочий.

 

По данным предварительного следствия, обвиняемые избивали подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу — у подростков образовывались кровоподтеки на теле. Сопровождали это словесными оскорблениями, в том числе с использованием нецензурных выражений.

 

Вина обвиняемых подтверждается протоколами осмотров, показаниями потерпевших, их законных представителей, считает гособвинитель. Сами же руководители вину признают частично. Малышкин — в части ДТП, Боровиков — «частично в каждом из эпизодов», Долгий не согласен с тем, что действовал в группе и что умышленно наносил удары «остальным потерпевшим».

 

17 июля суд заслушает потерпевших.

 

Что случилось?

Шестеро подростков убежали из СПТУ 26 ноября 2017 года. Их нашли в тот же день и вернули в учреждение, а после, по их словам, избили.

 

Мама одного из беглецов пересказала слова сына: в день побега один учащихся отвлек охранника, а шестеро побежали. Они двигались в сторону микрорайона Казимировка, когда их поймали. После побега парней привезли обратно в учреждение, по одному заводили в родительскую комнату — и избивали трое сотрудников училища. Потом, говорит, беглецов оставили стоять в этой родительской комнате на всю ночь при включенном свете.

 

Пятеро получили различные травмы, а 16-летний Андрей попал в больницу с травмой позвоночника. У него диагностировали закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. В больнице подросток провел 2 недели, а после выписки его вернули в СПТУ. Там, уверяло руководство, созданы все условия для выздоровления парня, которого ждали еще несколько месяцев лечения и реабилитации.

 

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

16-летний Андрей (на фото он с матерью) оказался в больнице с переломом позвоночника. По словам подростка, травму он получил, когда его и еще пять беглецов избивали на территории училища после поимки. Андрей провел в больнице две с половиной недели.

В отношении директора спецучилища Олега Малышкина и его заместителей Валерия Боровикова и Александра Долгого возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. Мужчин задержали и заключили под стражу.

 

По предварительной версии, обвиняемые выясняли у шестерых воспитанников СПТУ, которых вернули после побега, обстоятельства и причины самовольного ухода с территории училища. Фигуранты дела избили несовершеннолетних, а затем организовали незаконное помещение их в комнату, ограничив тем самым свободу.

— Они и сбегали-то для того, чтобы рассказать обо всем, что происходит в училище, что их бьют, и написать заявление на руководство. Потому что сообщить об этом оттуда не могли. Позвонить они могут раз в неделю — по расписанию. Для этого в родительской комнате установлен телефонный автомат. Есть карточка — звони, нет — твои проблемы. Письма приходят практически с недельной задержкой. И все это контролируется. Представляете, что значит для матери не иметь возможности связаться со своим ребенком? — рассказывала TUT.BY мать 16-летнего Андрея Елена Щавликова.

 

Родители сбежавших подростков, которые заявили об избиении, рассказали, что узнали обо всем только через несколько дней о случившемся. Более того, им не разрешали увидеть детей.

 

Учащиеся регулярно совершали побеги из СПТУ № 2 с 2014 года. Сначала — пять парней, потом — тридцать четыре. Через три недели после этого учреждение самовольно покинули двое парней. За 2015 год таких случаев было три — подростки сбегали по двое-трое. Причем мать одного из них высказывала опасение за жизнь ребенка, которому предстояло вернуться в училище после побега.


18:06 13/07/2018






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