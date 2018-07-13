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В Барановичах военные-контрактники крали из части оружие и продавали его

Военнослужащий одной из частей в Барановичах похищал оружие и боеприпасы со склада.

Об этом сообщили Intex-press несколько не связанных друг с другом источников.

Официально подтвердить или опровергнуть информацию редакции не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Ответ пресс-службы Министерства обороны не внес ясности. Учитывая общественную значимость, редакция решила опубликовать эту информацию.

Сразу несколько собеседников, в том числе военнослужащие, сообщили о краже оружия и боеприпасов со склада воинской части. По их информации, прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал. 

Мужчине 20–25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. Собеседники говорят об одном подозреваемом и о том, что его, как и покупателей, задержали.

Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в официальных источниках пока не удалось.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области, сказал, что информации о таком преступлении у него нет.

Дежурный Барановичской военной комендатуры, с которым корреспондент общалась по телефону, сообщил, что это ведомство данным делом не занимается. 

Связаться с временно исполняющим обязанности военного коменданта Сергеем Клепацким 10 июля не удалось. В дежурной части сообщили, что он сейчас находится в командировке. Его рабочий номер телефона давать отказались, сославшись на то, что это служебная информация. Зато предложили оставить свой номер телефона и сказали, что его передадут Сергею Клепацкому, когда он вернется из командировки. 

По состоянию на 13 июля из Барановичской военной комендатуры так и не перезвонили.

Связаться с Дмитрием Новицким, начальником Барановичского городского отдела управления КГБ РБ по Брестской области, также не удалось. В дежурной части несколько раз сообщили, что Дмитрий Новицкий сильно занят или отсутствует на месте. И посоветовали обратиться в военную контрразведку.

В военной контрразведке сказали, что об истории с кражей и продажей оружия слышат впервые. И предложили позвонить в пресс-службу КГБ.

В пресс-службу КГБ РБ дозвониться не удалось: пять дней там никто не снимает телефонную трубку. Корреспондент позвонила в КГБ по другому номеру, чтобы уточнить, не находится ли пресс-секретарь на больничном или в отпуске. Однако там ответили, что информацию о сотрудниках не предоставляют.

Взять комментарий у командира 8-й радиотехнической бригады Сергея Дамарацкого также не получилось: на КПП части 11 июля сообщили, что он находится в командировке и, когда вернется, неизвестно. Его рабочий номер давать отказались и посоветовали обратиться в пресс-службу Министерства обороны.


В Министерстве обороны факт преступления в одной из барановичских частей подтвердили, однако формулировка пресс-службы оказалась чрезвычайно завуалированной. И в сообщении речь идет не об одном военнослужащем, а о нескольких. 

При этом там отметили, что «в Республике Беларусь и ее Вооруженных силах создана система, которая позволяет выявлять любые преступления и обеспечивать неотвратимость наказания для непосредственных виновников». 

По существу пресс-служба сообщила следующее:

«Командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. По данному факту этим командиром возбуждено уголовное дело, сейчас ведутся следственные действия. До их завершения никто никакой информации дать не сможет», – сообщил Intex-press Владимир Макаров, официальный представитель Министерства обороны.

17:39 13/07/2018






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