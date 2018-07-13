Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Скованные одним ливнем: центр Минска снова превратился в "венецию", поплыл и проспект Победителей

После сильного дождя центр Минска снова ушел под воду. Но на этот раз под водой оказался не только центр, но и окраины.

Скованные одним ливнем: центр Минска снова превратился в "венецию", поплыл и проспект Победителей
1 из 7
Затопленными оказались участок недавно реконструированной пешеходной улицы Революционной, также подтопило участок на пересечении Революционной и Комсомольской. 
#1#
Минчане в соцсетях шутят, что архитекторам не хватает настоящего моря, поэтому они подобным образом проектируют ливневую канализацию. 

Однако пострадал не только центр. Как передает БелТА, движение автобусов по пр. Победителей в районе МКАД останавливалось более чем на 2 часа - автобусы не ходили примерно с часа дня. Движение было полностью восстановлено только к 16 часам. В зону подтопления попали маршруты №44,119с,136. 

"Белорусский партизан"
16:33 13/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё