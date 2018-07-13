Скованные одним ливнем: центр Минска снова превратился в "венецию", поплыл и проспект Победителей
После сильного дождя центр Минска снова ушел под воду. Но на этот раз под водой оказался не только центр, но и окраины.
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Затопленными оказались участок недавно реконструированной пешеходной улицы Революционной, также подтопило участок на пересечении Революционной и Комсомольской.
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Минчане в соцсетях шутят, что архитекторам не хватает настоящего моря, поэтому они подобным образом проектируют ливневую канализацию.
Однако пострадал не только центр. Как передает БелТА, движение автобусов по пр. Победителей в районе МКАД останавливалось более чем на 2 часа - автобусы не ходили примерно с часа дня. Движение было полностью восстановлено только к 16 часам. В зону подтопления попали маршруты №44,119с,136.
"Белорусский партизан"
16:33 13/07/2018
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